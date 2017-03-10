Чемпион мира погиб во время тренировки
Трагедия произошла во время подготовки к гонке 24 Heures Motos. Выступающий за команду Suzuki мотогонщик Антони Деляль попал в смертельную аварию на выезде с пит-лейна на первом же тестовом заезде сезона, передает "Газета.ру".
На место происшествия сразу же прибыли медики, однако спасти 35-летнего спортсмена им не удалось. Причины, по которым произошла авария, издание не уточняет. "Это невероятно и необъяснимо. Я чувствую, что вместе с ним ушла часть мира", – заявил один из его коллег Винсент Филипп.
На данный момент, полиция устанавливает все подробности происшествия. Антони Деляль являлся пятикратным чемпионом мира в мотогонках на выносливость. У спортсмена остались жена и двое детей.
В прошлом году аналогичный инцидент произошел в Каталонии. Знаменитый мотогонщик Луис Салом.погиб в результате аварии, которая произошла во время сессии свободных заездов. Салома доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.
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