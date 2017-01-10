Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово

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Смертельная авария произошла на 16-м километре автодороги Чугунаш – Шерегеш. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Урал".
В результате ДТП находившийся на пассажирском сиденье 37-летний Денис Янкин погиб, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 28-летний водитель машины и второй пассажир, 35-летний мужчина, также скончались.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Таштагольскому району. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Аналогичная трагедия произошла год назад в Краснодаре: в результате ДТП погиб 22-летний обладатель Кубка мира по кикбоксингу Мурат Напцок. В момент аварии спортсмен находился на пассажирском сиденье.
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