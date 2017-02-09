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Спорт

Фуркаду сойдет с рук свинское поведение со сборной России

Мартен Фуркад. Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Schutt
Союз биатлонистов России (СБР) не будет подавать протест на действия французского спортсмена Мартина Фуркада, который подрезал россиянина Александра Логинова, а затем покинул церемонию награждения на чемпионате мира в Хохфильцене.
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Российская делегация не будет подавать протест на действия Мартена Фуркада. Также россияне не станут оспаривать результаты смешанной эстафеты на ЧМ-2017, где взяли бронзу.

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"Просмотрев видео, тренеры сборной команды убедились, что явного нарушения в данном эпизоде нет, приняли решение протест не подавать", – цитирует президента СБР Александра Кравцова "Р-Спорт". Разделяет его мнение и вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

Чиновник от спорта заявил, что биатлонистам сборной России не нужно обращать внимание на поведение Фуркада. "Нам надо в гонках по-спортивному доказывать свою силу и не обращать внимание на все это. Сборной России надо побеждать, что мы умеем делать", – цитирует Мутко ТАСС.

В свою очередь президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает француза виноватым в скандальной ситуации на ЧМ после смешанной эстафеты. "Особо отмечу, что на последнем этапе Антон Шипулин не просто сумел добиться успеха, но и проявил настоящую выдержку, не стал отвечать на откровенную провокацию Фуркада в отношении Логинова", – отметил Жуков.

Он уверен, что инцидент не должен остаться без официальной оценки со стороны организаторов турнира и руководства IBU. Ведь поведение француза испортили впечатление от соревнований и создали скандальную ситуацию.

Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон отметил, что называть конфликтную ситуацию между Фуркадом и российскими биатлонистами холодной войной некорректно. "Дошло до того, что отношения России и Франции стали сравнивать с холодной войной. Но для этого никаких оснований не существует, мы решили еще раз поговорить с Мартеном, чтобы он не растрачивал свою энергию на то, чтобы "укусить" российских биатлонистов, а сосредоточился на завоевании золотых медалей", – заявил Вьон.

По мнению многократной чемпионки мира Лив-Грет Шельбрейд, поведение французского биатлониста – демонстрация его позиции против российских спортсменов. "Он против русских и хочет чистый вид спорта. Это неспортивное поведение, но наглядная демонстрация его позиции", – приводит слова Шельбрейд Adressa.

Сам виновник инцидента Мартен Фуркад подчеркнул, что спустился с подиума во время награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 из-за того, что представители российской команды отказались пожать ему руку. "Шипулин отказался пожать мне руку и повернулся ко мне спиной, когда мы поздравляли друг-друг на награждении", – цитирует NRK спортсмена.

Он напомнил, что на прошлой неделе президент СБР потребовал против него санкций из-за записи про Логинова. "Я не переживаю по этому поводу. Мы провели отличную гонку, но, к сожалению, они не пожали мне руку", – резюмировал биатлонист.

Также Фуркад назвал смешанную эстафету "битвой с Россией". "Гонка проходила немного странно. Погода была теплее, чем та, к которой мы привыкли в этом сезоне. Как будто все происходило медленней. Эта была большая битва с Россией от начала и до конца", – цитирует биатлониста Rg.ru.

Как писали Dni.ru, во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене француз подрезал россиянина Александра Логинова. Затем покинул церемонию награждения после того как Логинов и Антон Шипулин не пожали ему руку.

Автор: Людмила Фоканова9 февраля 2017, 21:28

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