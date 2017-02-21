Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи

Выяснились новые подробности о гибели легендарного советского мотогонщика Виктора Арбекова. Как рассказала вдова спортсмена, из-за тяжелой болезни последние два дня он не вставал и даже не двигался.

По словам Светланы, муж погиб ночью, в тот момент, когда она спала. "Я проснулась от того, что в квартире стало жутко холодно. Подумала, что снова отключили отопление, кровать мужа как раз стоит у окна у батареи. Нащупала, что мужа нет в постели, сообщила сыну, спавшему в соседней квартире, и в этот момент к нам пришли сотрудники полиции", – цитирует женщину Life.ru.

Светлана рассказала, что в последнее время спортсмен тяжело болел. Он перенес две операции, после которых его частично парализовала. После этого Арбекову предложили пройти испытание нового американского лекарства, у которого еще даже не было названия.

После первой процедуры приема состояние мотогонщика улучшилось, однако через две недели ему стало хуже. С тех пор здоровье Арбекова все более ухудшалось, в связи с чем врачи перевели его на израильский препарат.

По словам Светланы, последние два дня 74-летний мужчина уже не вставал и не двигался. Женщина не знает, каким образом он мог выпасть из окна. Похороны легендарного спортсмена пройдут 22 февраля в Подольске.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпион CCCР и мира по мотокроссу Виктор Арбеков выпал из окна своей квартиры в Москве. От полученных травм он скончался на месте.