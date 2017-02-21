Чемпион мира выпал из окна в Москве
Тело 74-летнего мотогонщика было найдено у дома на Таллинской улице в Москве. По предварительной информации, он выпал из окна квартиры на восьмом этаже, передает Life.ru со ссылкой на правоохранительные органы.
Легендарный спортсмен долго боролся с тяжелым заболеванием, отметила его вдова Светлана. О кончине Арбекова стало известно еще 18 февраля, однако тогда подробности не сообщались.
Виктор Арбеков — советский мотогонщик, чемпион мира по мотокроссу, бронзовый призер чемпионата мира, многократный чемпион и заслуженный мастер спорта СССР. Родился в 1942 году в Подольске. За руль мотоцикла впервые сел в десять лет, когда сосед предложил съехать с горки, не включая двигатель. С тех пор Арбеков серьезно увлекся мотокроссом и стал посещать автомотоклуб.
По окончании Ленинградского института физической культуры работал инструктором ЦСКА. Завершив спортивную карьеру, занялся тренерской деятельностью. Вышел в отставку в звании подполковника в 1992 году. В Подольске проводятся соревнования по мотокроссу на Кубок Виктора Арбекова.
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