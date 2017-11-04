Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года

Российская гимнастка Маргарита Мамун больше не будет принимать участие в профессиональных соревнованиях. Тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова считает, что 22-летняя спортсменка выполнила свою миссию.

Неожиданное заявление прозвучало в Кремле во время вручения государственных наград. "Она закончила карьеру, выступать не будет, к сожалению", – заявила Винер Усманова.

Мамун объявила о паузе в карьере после триумфа на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Предполагалось, что спортсменка примет участие в чемпионате мира в 2018 году, передает ТАСС. Судя по всему, этому не суждено сбыться.

Отметим, что Мамун всего 22 года. За свою непродолжительную карьеру она успела заработать множество золотых медалей как на национальных, так и на международных первенствах.

Так, на чемпионате мира в Штутгарте в 2015 году молодая спортсменка дважды становилась чемпионкой и три раза занимала второе место на пьедестале. На Олимпийских играх в 2016 году ей удалось получить золото в многоборье.

Напомним, недавно Мамун вышла замуж. Ее избранником стал пловец Александр Сухоруков. Свадьба прошла в сентябре 2017 года.