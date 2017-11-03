Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике

Теннисистка Мария Шарапова отдыхает на морском побережье. Судя по фото, россиянка находится в отличной форме после возвращения в большой спорт.

После допинг-скандала с последующим отстранением от участия в соревнованиях многие поклонники Шараповой отметили, что она набрала лишние килограммы и выглядит уже не так спортивно, как раньше. Однако теперь россиянка вернулась в большой теннис, что сразу положительно сказалось на ее фигуре.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Ноя 1 2017 в 2:56 PDT

Сейчас красотка отдыхает на морском побережье и с удовольствием радует своих подписчиков в Instagram красивыми снимками. На них заметно, что Мария находится в идеальной форме – плоский живот, подкачанные ноги и руки.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Ноя 1 2017 в 9:01 PDT

На одном из последних снимков теннисистка красиво позирует в элегантном черном бикини и белой шляпе, а на другом – в романтичном белом парео. Судя по фото, Шарапова отлично проводит время в отпуске.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Ноя 2 2017 в 1:09 PDT

Так, помимо романтичных фото, россиянка опубликовала видео, в котором она сексуально танцует в полупрозрачном платье под зажигательные ритмы. Ролик привел в восторг подписчиков Марии.

�� Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Ноя 2 2017 в 8:32 PDT

Напомним, ранее российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над своей коллегой из Белоруссии Ариной Соболенко в финале турнира WTA в Тяньцзине. После этого триумфа спортсменка не смогла сдержать эмоций и расплакалась.