Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона

Во время матча первого круга турнира Challenger во Франции Маттео Берретини пробил мячом крышу стадиона. Спортсмен неудачно принял подачу россиянина Константина Кравчука.

21-летний итальянец так сильно ударил по мячу, что тот взлетел к потолку стадиона. Через секунду вместо спортивного снаряда на корт упал фрагмент крыши. К счастью, никто из присутствовавших спортсменов и зрителей не пострадал.

Инцидент попал на видео и был выложен на YouTube. Многие решили, что этот эпизод собьет концентрацию итальянца и позволит Константину Кравчуку выйти вперед, однако Маттео Берретини обыграл россиянина в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6.