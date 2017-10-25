Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона
21-летний итальянец так сильно ударил по мячу, что тот взлетел к потолку стадиона. Через секунду вместо спортивного снаряда на корт упал фрагмент крыши. К счастью, никто из присутствовавших спортсменов и зрителей не пострадал.
Инцидент попал на видео и был выложен на YouTube. Многие решили, что этот эпизод собьет концентрацию итальянца и позволит Константину Кравчуку выйти вперед, однако Маттео Берретини обыграл россиянина в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6.
Певица прояснила ситуацию, устав от лжи
Временно улучшить внешний вид и расплачиваться всю оставшуюся жизнь – не высока ли цена?
Звезда "Дома-2" потеряла привлекательность
Супруга эксклюзивно рассказала Dni.Ru о самочувствии артиста