Ополчившийся против России Пихлер получил отпор

Экс-наставник женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить всю российскую команду от Олимпийских игр 2018 года в Пченчхане. При этом действующий главный тренер биатлонистов Александр Касперович заявил, что у Запада нет доказательной базы для столь сурового наказания.

Касперович подчеркнул, что обвинения в сокрытии допинга спортсменов голословны. "Моя задача как тренера – тренировать. Спортсмены должны находиться на том уровне, чтобы конкурировать с другими командами", – отметил специалист, отрицая причастность биатлонистов из России к допингу, передает РЕН ТВ.

Ранее Пихлер заявил, что чиновникам следует отстранить всю России от участия в Играх-2018.Немец руководил нашей биатлонной сборной с 2011 по 2013 год, после чего был назначен тренером одной из групп, в которую входили Ольга Зайцева, Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова и Яна Романова.

"Заявляю, что моя команда была "чистой". Но если разговоры о допинге окажутся правдой, то россиянам стоит сделать олимпийскую паузу. Их необходимо отстранить. Безусловно, в таком случае пострадают невиновные, но другие меры не будут иметь смысла", – цитирует шведского специалиста Suddeutsche Zeitung.



Любопытно, что в конце декабря появилась о дисквалификации Яны Романовой, с которой работал Пихлер. Также в черный список попала и Ольга Вилухина, завершившая карьеру в ноябре 2016-го. Обе биатлонистки попали под санкции на основании данных, представленных в докладе следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Что касается Пихлера, то он ушел из сборной России после окончания сезона-2013/14. На работу немецкого специалиста приняли в апреле 2011 года, однако высоких результатов под его руководством биатлонистки не добились. На Олимпиаде в Сочи россиянки завоевали две серебряных награды.

Во время его работы в российской сборной разразился крупный допинговый скандал. Перед самой Олимпиадой на допинге были пойманы Екатерина Юрьева и Ирина Старых. Однако эти две спортсменки в последние месяцы тренировались под руководством другого специалиста, поэтому напрямую никто этот скандал с немцем не связал.