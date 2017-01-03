Ефимова об ужасах травли из-за допинга

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова подвела итоги 2016 года. Она заявила, что этот период стал самым сложным в ее карьере из-за допинг-скандала.

Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Ефимова смогла завоевать серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. По ее словам, это хороший результат, но ехала она на эти соревнования за золотом.

"Не могу сказать, что была недовольна серебром, хотя, несомненно, мне очень хотелось завоевать олимпийское золото, – подчеркнула Ефимова. По ее словам, она была бы готова стать первой на этих соревнованиях, если бы не предшествующие им полгода настоящей травли из-за допинг скандала.

У наших паралимпийцев чуть ли не отбирали телефоны, чтобы они не читали новости об отстранении команды

Ефимова отметила, что жила практически шесть месяцев в том состоянии, в котором прибывали паралимпийцы в разгар допинг-скандала. "На протяжении трех недель до старта меня мучили эти суды. И я не знала до последнего, смогу ли выступить на Играх", – подчеркнула она.

"Несмотря на это, выступила и завоевала серебряные медали", – цитирует спортсменку ТАСС. Она добавила, что, по ее мнению, показала достойный результат на этих соревнованиях.

Напомним, допинг-скандал разразился в преддверии летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В результате расследования от участия в этих престижных соревнованиях были отстранены десятки российских спортсменов. Больше всех пострадала легкая атлетика – национальная сборная по этому комплексу видов спорта была практически полностью исключена из заявки на Игры.