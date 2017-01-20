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Информатора нового допингового скандала назвали обиженным

Андрей Дмитриев. Фото: instagram.com/andrey_32500
Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин считает, что российский легкоатлет Андрей Дмитриев производит впечатление "немного обиженного спортсмена". Бегун станет главным героем документального фильма немецкого телеканала ARD, который с 2014 по 2016 годы рассказывал в своих материалах о систематическом применении допинга российскими спортсменами.
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Новый фильм журналиста Хайо Зеппельта и ARD выйдет 22 января. Свое отношение к заявлениям победителя командного чемпионата России Дмитриева высказал исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

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"Вид изнутри немного обиженного спортсмена, который показал хороший результат, но не попал в сборную, так как не прошел по другим критериям", – цитирует Паркина "Р-Спорт". Вместе с тем он отмечает, что спортсмена можно понять, поскольку по реформам ВФЛА он судит исходя из того, что видит на стадионе или на тренировке.

"А ВФЛА не занимается непосредственно подготовкой спортсмена. И он заявляет просто общие фразы, что все плохо, хотя, и признает, что есть положительные моменты. Значит, толк в реформах есть" – заявил исполнительный директор ВФЛА.

В свою очередь российский бегун Андрей Дмитриев заявил, что стал одним из информаторов в новом фильме о допинге в российском спорте не ради денег. Кроме того, он не собирается искать политического убежища на Западе.

"Все-таки отвечу на самые популярные обвинения в свой адрес, раз уж это кого-то так интересует. Могу всех заверить, что мне никто ничего не заплатил за интервью, а если бы и предложили, то я бы не взял денег. Я сделал это не для денег". – приводит слова Дмитриева портал Skirun. "Уезжать я никуда не намерен сейчас. На политубежище на Западе подавать не собираюсь. Это моя страна, такая же, как их (злостных комментаторов), и я люблю ее не меньше, а, может, еще и больше их", - заявил спортсмен.

Также российский бегун выразил уверенность в том, что Россия вслед за западом скоро подхватит тенденцию жесткой бескомпромиссной борьбы за "чистый" спорт. Он подчеркнул, что это небыстрый и болезненный процесс.

А вот российская легкоатлетка Анастасия Баздырева, которая ранее сообщила о скором выходе нового фильма-расследования телекомпании ARD, считает, что Дмитриев не честен. Она заявила, что легкоатлет выдумал несуществующие истории и факты.

"Во-первых, я не единственная, кто посвящен во все детали, и наверняка слухи уже поползли. Во-вторых, не люблю, когда люди торгуют своей родиной и сдают с потрохами всех. Причем, даже тех, кого они толком не знают", – цитирует спортсменку RT. Баздырева заявила, что считает, что Дмитриев станет для России Степановой "в юбке".

Также легкоатлетка рассказала, как в 2015 году на чемпионате Европы в Праге сотрудники WADA устроили ей допрос. "Меня пытались запереть в комнате с тремя работниками WADA. Я попросила их представиться несколько раз, они отказались. После на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу. Хотя я вообще не имела понятия, о чем со мной пытаются побеседовать такими методами", – заявила спортсменка. По ее словам, позднее в докладе WADA она была охарактеризована как "агрессивная и не идущая на контакт".

Автор: Людмила Фоканова20 января 2017, 20:37

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