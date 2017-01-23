Боксер сборной России объяснил двойное убийство местью

Черкесским городским судом было принято решение о заключении под стражу на два месяца 34-летнего боксера сборной России, двукратного чемпиона Европы Игоря Алборова и его пособника, подозреваемых в убийстве отца и сына Гояевых. Задержанные объяснили совершенное ими преступление местью.

В ноябре 2016 года на лестничной площадке дома в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) был обнаружен труп 30-летнего Алана Гояева с множественными колото-резаными ранениями. Вскоре в одной из квартир этого же дома с аналогичными ранениями был найден труп его отца – 70-летнего Александра Гояева.

Следователи установили и задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Одним из них оказался российский спортсмен Игорь Алборов.

"После предъявленного обвинения оба задержанных в ходе допроса пояснили, что убийство Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии", — цитирует представителя Следственного комитета по КЧР Life.ru. По факту убийства отца и сына Гояевых в ноябре 2016 года следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, под Новый год произошло еще одно резонансное происшествие с российским бойцом ММА Расулом Мирзаевым. В ночь с 30 на 31 декабря 2016 года на него было совершено нападение. Трое дагестанцев расстреляли спортсмена, а после избили дубинкой. Предположительно, боец знал злоумышленников и сам впустил их в свой дом.

