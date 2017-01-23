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Боксер сборной России арестован за двойное убийство
Члена Олимпийской сборной команды России в Афинах, бронзового призера чемпионата мира среди молодежи подозревают в двойном убийстве Алана Гояева и Александра Гояева.
Отец и сын были убиты в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Оба погибли от множественных ножевых ранений.
"Следственными органами Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева", – цитирует представителя Следственного комитета региона Life.ru.
Напомним, под Новый год произошло еще одно резонансное происшествие с российским бойцом ММА Расулом Мирзаевым. В ночь с 30 на 31 декабря 2016 года на него было совершено нападение. Трое дагестанцев расстреляли спортсмена, а после избили дубинкой. Предположительно, боец знал злоумышленников и сам впустил их в свой дом.
По словам Мирзаева, преступники выстрелили в него 14 раз. Однако попасть в него злоумышленникам удалось лишь четырежды. Как писали Dni.Ru, на восстановление у Мирзаева может уйти около года. Такое мнение выразил его коллега по боям без правил Мартин Афашагов.
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