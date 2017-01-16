Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"

Французский мотогонщик Грегори Морат рассказал, почему он помог российской спортсменке Анастасии Нифонтовой поднять мотоцикл на трассе ралли "Дакар". По его мнению, не выручить девушку в такой ситуации было бы ненормально.

"Они (другие мотогонщики. – Прим. ред.) участвовали в гонке и, я думаю, они сказали себе: "А если бы у меня была проблема, мне бы не стали помогать, вот и я не буду помогать другим". А я считаю, что это ненормально, потому что Анастасия была в плохой ситуации, в плохом положении, ей нужно было помочь", – цитирует RT французского спортсмена.

Ранее на одиннадцатом этапе ралли-марафона "Дакар" во время гонок Анастасия Нифонтова упала с мотоцикла, после чего не смогла самостоятельно поднять свой байк. Она просила помощи у оператора и других спортсменов, однако долгое время никто не решался ей помочь.

"Я ужасно устала, почти выбилась из сил. Мой байк упал, когда я поднималась на возвышенность, мне было очень тяжело поднять его в связи с тем, что он весит порядка 185 кг. Я пыталась это сделать сама, попросила о помощи оператора, однако тот не мог мне помочь и продолжил съемку", – рассказала спортсменка.

Через некоторое время проезжавший мимо девушки Грегори Морат остановил свой мотоцикл, чтобы помочь Анастасии Нифонтовой поднять байк. "Я благодарна ему за этот джентльменский поступок, он очень мне помог", – сказала спортсменка. При этом она отметила, что француз пожелал ей "быть сильной".

Также Грегори Морат прокомментировал допинговый скандал, разгоревшийся вокруг российской сборной. По его словам, на спортсменов "оказывается давление", а также в мире "распространяются всякие неправильные мысли про допинг".

"У меня это вызывает сожаление. Я считаю, что Россия полностью способна выдержать это давление и с честью встретить лицом к лицу все эти проблемы. Я считаю, что россияне смогут далеко пойти, благодаря своему духу", – заявил гонщик.

Ралли "Дакар-2017" прошли на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. По результатам заездов Анастасия Нифонтова заняла второе место среди женщин в общем зачете.