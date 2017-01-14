Сергей Карякин стал лучшим квадроциклистом планеты

Накануне дня рождения россиянин сделал подарок поклонникам. Его победа была дорогой во всех смыслах.

Россиянин впервые в истории выиграл престижный ралли-рейд "Дакар" в зачете квадроциклов. Он занял первое место в генеральном зачете с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды. Интересно, что в престижной многодневной гонке Карякин был единственным российским спортсменом. Второе место досталось чилийцу Игнасио Касале, третье – за аргентинцем Пабло Копетти.

Чудо-квадроцикл Карякина стоил около 2 миллионов рублей. А если считать вместе запасными частями – еще дороже. 56 колес, которые он взял с собой, стоят, например, 400 тысяч рублей.



Маршрут "Дакара-2017" был проложен по территории трех стран – Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай принял гоночный караван впервые. Гонка проходила со 2 по 14 января. Всего на старт "Дакара" вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.



Сергей Карякин – тезка нашего знаменитого шахматиста. Они оба празднуют день рождения в январе, правда, гроссмейстер на год старше. Водитель квадроцикла родился января 1991 года в Екатеринбурге. Участвует в трофи-соревнованиях с 13 лет. А его тезка-шахматист в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.