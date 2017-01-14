Сергей Карякин стал лучшим квадроциклистом планеты

Гибель экс-солистки "Лицея" Смертельная выходка автохамки Последние дни Обамы Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Авто

Наезд Mercedes на трех пешеходов на севере Москвы попал на видео

В результате трагедии пострадала семья с ребенком
Авто

Mercedes-Benz построит в Подмосковье завод

Строительство предприятия немецкого автоконцерна Daimler начнется в 2018 году
партнеры
Суббота 14 января
Лента новостей
21:34
18-летний юноша упал с 83-го этажа "Москва-Сити" на глазах отца
18:27
Лучшие роли Алана Рикмана
17:49
Захарова уличила Германию в информационной атаке
17:15
Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити"
16:44
Объявлены новые цены на водку
16:09
Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
16:01
Пухлая балерина показала страсть к танцам
15:47
Американского журналиста заело на слове "Россия"
15:46
Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников
15:20
Любовник рассказал о романе с женой ангарского маньяка
15:00
Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку
14:34
На Хворостовского свалились несчастья
14:20
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
13:46
Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски
13:14
Трамп поставил условие по санкциям против России
13:07
Михаила Ефремова возят в инвалидной коляске
12:28
Ангарский маньяк-милиционер вернулся на место убийства
11:50
Рудковская возмутила своим поступком
11:48
Невестка президента Чили угодила в скандал
11:09
Эмбер Херд получила после развода с Деппом собак и лошадь
10:39
У журналистов нашли человеческие останки с рейса MH17
22:00
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
21:58
В Сети испугались видео с призраком
21:46
Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС
21:44
22-летняя жена родила 52-летнему Гордону четвертого ребенка
21:35
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным
21:32
Российская фигуристка сбежала в Венгрию
21:26
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка
21:16
Грузовик протаранил школу для девочек в Пакистане
21:14
Сколько продуктов подделывают в России
21:09
Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни
21:05
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх
20:55
По Петербургу разбросали головы коров
20:48
Семью Елизаветы II посетила смерть
20:35
Андрей Малахов попал в скандал с детьми
20:06
Россиянина порезали в Аргентине
20:04
Эрнст оправдался за Пугачеву
19:58
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке (видео)
19:44
Террористы применили химическое оружие в Сирии
19:42
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне
19:30
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж
19:08
Машина сбила трех человек на севере Москвы
19:00
Сеть взорвал убийственный флешмоб
18:59
Экс-солистка "Блестящих" вспылила из-за пластики
18:51
Глеб Клубничка о скандале с наркотиками в "Доме-2"
18:41
При тушении пожара на юго-западе Москвы спасли семь человек
18:34
Греф публично поспорил с Чубайсом
18:21
Черное море покрылось льдом
18:20
Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока
17:57
Джулию Робертс поймали на измене супругу
17:57
По льду Чудского озера разрешили гулять
17:50
Журналистку осудили на три года за подножку беженцу
17:49
Дочь Валерии похвасталась новой квартирой
17:46
Бывший муж озвучил неожиданную причину смерти Роштаковой
17:42
В Подмосковье из пожара спасли многодетную семью
17:33
Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
17:32
Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы
17:30
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
17:25
Мать убитой девочки ищет няню Бобокулову
17:22
Как детей заражают ВИЧ
17:18
ФАС займется произволом дальневосточных энергетиков
17:12
В Мурманске спасли найденного в сугробе суриката Тимона
16:59
Госдума осталась без прогульщиков
16:58
Несбывшиеся мечты покойной экс-солистки "Лицея"
16:50
Избранница танцующего миллионера прячет живот
16:49
Жена ушла от звезды шоу "Точь-в-точь" после измены
16:41
Дешевый самогон вытеснит суррогаты
16:36
Яркая жизнь погибшей экс-солистки "Лицея"
16:29
Володин призвал депутатов болеть дома
16:22
Скворцову рассмешили новые ограничения на курение
16:06
Как Порошенко Януковича переплюнул
16:04
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза
16:00
Певицу из "Лицея" могли убить из-за дележа квартиры
15:55
"Нехорошие квартиры" на рынке недвижимости
15:53
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска
15:45
В Марселе прогремели два мощных взрыва
15:40
Звезда "Лицея" Настя Макаревич: Я в шоке от смерти Жанны Роштаковой!
15:35
Зять жестко подставил Церетели
15:31
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
15:26
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой
15:16
В Москве продавцы прогнали вооруженного грабителя
15:06
На чьей стороне Трамп на самом деле
14:58
Крещенские купания в Сочи отменили из-за крушения Ту-154
14:56
Порошенко готовятся судить за госизмену
14:46
В Сети появился альбом памяти Жанны Фриске
14:45
Боевики пригласили в Сирию российскую армию
14:44
Известный российский писатель умер в 37 лет
14:36
Рогозин сравнил гуманитариев с ослами
14:22
Кабаева показала шикарный отдых с мужем в Дубае
14:17
Силуанов нашел способ уменьшить пенсии россиян
14:04
Женщина пожаловалась на экстравагантное поведение соседа по коммуналке
13:56
Пожаловавшуюся клиентку "Почты России" грязно обругали
13:55
Самые сексуальные военные в кино
13:54
Градский сделал фаворитке из "Голоса" царский подарок
13:50
Стоит ли бояться числа "13"
13:35
Кафельникову засняли с известным в "группах смерти" певцом
13:22
Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила
13:21
Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате
13:19
Госуслуги в России станут дешевле
13:18
Скандал с камчатской автохамкой дошел до Кремля

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Авто

Сергей Карякин стал лучшим квадроциклистом планеты

Накануне дня рождения россиянин сделал подарок поклонникам. Его победа была дорогой во всех смыслах.
прочитано 127 раз

Россиянин впервые в истории выиграл престижный ралли-рейд "Дакар" в зачете квадроциклов. Он занял первое место в генеральном зачете с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды. Интересно, что в престижной многодневной гонке Карякин был единственным российским спортсменом. Второе место досталось чилийцу Игнасио Касале, третье – за аргентинцем Пабло Копетти.

Чудо-квадроцикл Карякина стоил около 2 миллионов рублей. А если считать вместе запасными частями – еще дороже. 56 колес, которые он взял с собой, стоят, например, 400 тысяч рублей.

Маршрут "Дакара-2017" был проложен по территории трех стран – Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай принял гоночный караван впервые. Гонка проходила со 2 по 14 января. Всего на старт "Дакара" вышли 316 транспортных средств различных классов из 59 стран мира.

Сергей Карякин – тезка нашего знаменитого шахматиста. Они оба празднуют день рождения в январе, правда, гроссмейстер на год старше. Водитель квадроцикла родился января 1991 года в Екатеринбурге. Участвует в трофи-соревнованиях с 13 лет. А его тезка-шахматист в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Автор: Феликс Грозданов14 января 2017, 21:37

комментарии

Политика

Как Порошенко Януковича переплюнул
Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
Депутат Рады готовит парад на Красной площади
Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Бондарчук увез Андрееву из России
Михалкову поздравили с беременностью
На Хворостовского свалились несчастья
Доберман пытался пожевать нос Божены Рынски

Проишествия

Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх
Королеву красоты облили серной кислотой
Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила

Lifestyle

Звезда Мариинки внезапно умер в 37 лет
Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока
Зять жестко подставил Церетели
В Сети появился альбом памяти Жанны Фриске
Шоу-бизнес

Эмбер Херд получила после развода с Деппом собак и лошадь

Суд Лос-Анджелеса официально развел Джонни Деппа и Эмбер Херд после восьми месяцев тяжб
Шоу-бизнес

Эрнст оправдался за Пугачеву

Директор "Первого канала" сравнил Примадонну с оливье
Шоу-бизнес

22-летняя жена родила 52-летнему Гордону четвертого ребенка

В семье телеведущего и его молодой жены пополнение
Шоу-бизнес

Рудковская возмутила своим поступком

Продюсер присоединилась к циничному флешмобу, начатому Аллой Пугачевой

Гороскоп

Тайны характера Евгения Плющенко
Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум

Фоторепортажи

Яркая жизнь погибшей экс-солистки "Лицея"
Самые сексуальные военные в кино
Как порноактеры выглядят в реальной жизни
Лужков показал свое хозяйство

Спорт

Российская фигуристка сбежала в Венгрию
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка

Регионы

Любовник рассказал о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru