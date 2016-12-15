Медведев пообещал очистить спорт от допинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что государство предпримет меры для очищения российского спорта от допинга. Антидопинговая кампания, разразившаяся в мире, по мнению главы правительства, превратилась в антироссийскую.

Глава правительства назвал частью антироссийской кампании отстранение российских атлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом Дмитрий Медведев заявил во время традиционного общения с журналистами российских телеканалов. "Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую кампанию. Это абсолютно точно, и нас об этом предупреждали", – сказал премьер.

Отстранение в полном составе паралимпийской сборной от Игр-2016 глава правительства назвал решением за гранью добра и зла. "Они же всю жизнь на лекарствах! Их отстранили потому что все знают, как сильна наша команда", – сказал Медведев.

По его мнению, необходимо дать точную юридическую оценку допингу, и тогда рассуждать, что допустимо, а что нет. Каждый спортсмен, его тренер и врач должны четко знать, какие препараты можно принимать, а какие нельзя, потому что они являются запрещенными. В качестве примера глава правительства привел мельдоний: российский препарат занесли в запрещенный список, а его аналоги, производимые на Западе, принимать спортсменам разрешили. Также Медведев пообещал, что государство сделает все возможное для борьбы с допингом.

"Мы считаем допинг недопустимым в спорте, а использование допинга должно быть табу".

Комментируя слухи о государственной поддержке допинга, Медведев сказал, что в России нет, не было и не может быть системы по поддержке использования допинга спортсменами.





Глава кабмина сообщил, что нет никаких доказательств причастности бывшего министра спорта Виталия Мутко к допинговому скандалу. Медведев отметил, что Мутко никогда бы не занял должность вице-премьера, если бы у российского правительства были бы доказательства его причастности к допинговым скандалам. Премьер добавил, что все обвинения международных организаций в причастности Мутко к поощрению допинга в России не получили никаких доказательств. В то же время, по словам Медведева, несколько чиновников Минспорта были справедливо отстранены от должностей по этим причинам.

Дмитрий Медведев назвал аргументы сторонников переноса Чемпиона мира по бобслею и скелетону из Сочи "детским лепетом". Он напомнил, что решение было принято сразу после публикации второй части доклада антидопинговой комиссии WADA. При этом Медведев отметил, что в Международной федерации бобслея и скелетона заявили о некоем изменении атмосферы. "Что за детский лепет. Какая атмосфера?", - возмутился глава правительства.





9 декабря 2016 года глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге, в которой говорится, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами. После этого глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что перепроверит все допинг-пробы россиян с Олимпийских игр в Лондоне и Сочи, сообщает ТАСС. После публикации второй части доклада Макларена Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе в Чемпионата мира-2017, который должен был состояться в Сочи.





Летом 2016 года несколько десятков российских спортсменов после расследования WADA были отстранены от Игр в Рио-де-Жанейро, а российскую паралимпийскую сборную полностью отстранили от участия в Паралимпиаде в Рио.