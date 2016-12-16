Динара Сафина сбежала в США

Российская теннисистка Динара Сафина переехала жить в США. В Нью-Йорке спортсменка начала заниматься тренерской деятельностью.

Теперь Сафина работает в качестве спортивного наставника в теннисном центре MatchPoint NYC. Теннисистка тренирует финалистку US Open-2014 в юниорском разряде 19-летнюю украинку Ангелину Калинину, передает ESPN. "Разумеется, карьера тренера – это большой вызов. У меня нет опыта, но думаю, что смогу помочь Ангелине. Она напоминает меня в этом возрасте – задает точно такие же вопросы. Думаю, у нее большой потенциал", – отметила теннисистка.

ПО ТЕМЕ Сафин назвал Кокорина и Смолова "мертвыми"

По словам спортсменки, она любит Нью-Йорк и всегда хотела в нем жить. "Я просто сказала себе: если есть что-то такое, что ты можешь сделать в Нью-Йорке, ты должна решиться на это. Меня ничто не держало", – призналась Сафина.

Также теннисистка подчеркнула, что ничуть не жалеет о том, что из-за травмы ей пришлось преждевременно завершить спортивную карьеру. "Я могла бы играть дольше, но я не жалею об этом. Что сделано, то сделано. Я не жалела сил на тренировки, я сделала все, что в моих силах", – заметила она.

Динара Сафина – потомственная российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница турнира Большого шлема в парном разряде и обладательница множества других почетных наград. Старший брат спортсменки – известный теннисист Марат Сафин.

