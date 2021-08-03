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Сонник
К чему снится подруга

К чему снится подруга

Если Вам приснилась подруга, то в скором времени Вы получите поддержку с неожиданной стороны.
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Если вам приснилась подруга, то это может означать реальную встречу с ней. Важно, о чем вы говорили с ней. Не беспокойтесь, такой сон не предвещает какой-то коварности со стороны подруги. Скорее всего, она не собирается рушить ваше счастье.

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Сонник Фрейда

Если вам приснилась подруга, это всегда какое-то сексуальное предзнаменование. Скорее всего, вас подстерегает соперница.

Семейный сонник

Если вам приснилась ссора с подругой или даже драка, значит всю жизнь вы будете стремиться к какой-то недостижимой цели. Если места и исполнится, то скорее всего, это будет только в самой старости.

Фото: Torsten Becker/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com

Сонник Г. Иванова

Если вам приснилась подруга, это к сплетням или ссорам. Если же сон видит мужчина, то его ждет интересное романтическое приключение. Однако скорее всего, за счастье придется платить, и возможно даже жертвовать своим здоровьем.

Если во сне вы теряете лучшую подругу, значит в реальности вы обретете друзей, которые будут рядом с вами в трудную минуту.

Если вам снится, что подруга отбила у вас мужчину, значит на самом деле вы чего-то остерегаетесь, и это никак не дает вам покоя.

Если во сне подруга и вы улетаете в отпуск, значит вы стремитесь остаться один на один с собой и осознать происходящее.

Если во сне подруга выиграла деньги и отдала часть приза вам – возможно у вас на самом деле есть финансовые трудности, но при этом стесняетесь попросить помощи у друзей или родных.

Если во сне подруга не поздравила вас с праздником, то в реальности вам не стоит очаровываться и слепо верить всем людям, окружающим вас.

Еврейский сонник

Если приснилась подруга, значит вам стоит поменьше говорить о личной жизни.

Пьяная подруга во сне предупреждает о том, что вам стоит быть аккуратнее со своим здоровьем и не употреблять чрезмерно много алкоголя. Возможно, с вами случится что-то плохое.

Увидеть голую подругу, которая выглядит больной – тоже знак того, что надо быть внимательным к своему здоровью.

В любом случае, ваша самая близкая подруга приходит во сне неспроста. Это предупреждение о том, что среди повседневных дел и мелочей вы упускаете нечто важное, в том числе общение с родственниками.

Видеть подругу в интересном положении и искренне радоваться за нее — в реальности ждите хороших новостей.

Фото: West Coast Surfer/ moodboard/ www.globallookpress.com

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Фото: imagebroker/ Stefan Klein/ www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 04:36

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