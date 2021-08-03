К чему снится подруга

Если вам приснилась подруга, то это может означать реальную встречу с ней. Важно, о чем вы говорили с ней. Не беспокойтесь, такой сон не предвещает какой-то коварности со стороны подруги. Скорее всего, она не собирается рушить ваше счастье.
Сонник Фрейда
Если вам приснилась подруга, это всегда какое-то сексуальное предзнаменование. Скорее всего, вас подстерегает соперница.
Семейный сонник
Если вам приснилась ссора с подругой или даже драка, значит всю жизнь вы будете стремиться к какой-то недостижимой цели. Если места и исполнится, то скорее всего, это будет только в самой старости.
Сонник Г. Иванова
Если вам приснилась подруга, это к сплетням или ссорам. Если же сон видит мужчина, то его ждет интересное романтическое приключение. Однако скорее всего, за счастье придется платить, и возможно даже жертвовать своим здоровьем.
Если во сне вы теряете лучшую подругу, значит в реальности вы обретете друзей, которые будут рядом с вами в трудную минуту.
Если вам снится, что подруга отбила у вас мужчину, значит на самом деле вы чего-то остерегаетесь, и это никак не дает вам покоя.
Если во сне подруга и вы улетаете в отпуск, значит вы стремитесь остаться один на один с собой и осознать происходящее.
Если во сне подруга выиграла деньги и отдала часть приза вам – возможно у вас на самом деле есть финансовые трудности, но при этом стесняетесь попросить помощи у друзей или родных.
Если во сне подруга не поздравила вас с праздником, то в реальности вам не стоит очаровываться и слепо верить всем людям, окружающим вас.
Еврейский сонник
Если приснилась подруга, значит вам стоит поменьше говорить о личной жизни.
Пьяная подруга во сне предупреждает о том, что вам стоит быть аккуратнее со своим здоровьем и не употреблять чрезмерно много алкоголя. Возможно, с вами случится что-то плохое.
Увидеть голую подругу, которая выглядит больной – тоже знак того, что надо быть внимательным к своему здоровью.
В любом случае, ваша самая близкая подруга приходит во сне неспроста. Это предупреждение о том, что среди повседневных дел и мелочей вы упускаете нечто важное, в том числе общение с родственниками.
Видеть подругу в интересном положении и искренне радоваться за нее — в реальности ждите хороших новостей.
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