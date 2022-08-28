Доживает последние дни: махнувшей рукой на больного Кончаловского Высоцкой осталось недолго

Артистка доживает последние дни тепла на загородной вилле. Сентябрь скоро и буквально через пару недель придется возвращаться в Москву, а значит, звезде осталось недолго наслаждаться теплом и солнцем. Весь август она провела в Италии вместе с мужем Андреем Кончаловским.
Видимо, Высоцкой стало скучно сидеть взаперти с 85-летним супругом, вот она и решила хоть немного поразвлечься. Сначала телезвезда сняла на видео дождь, затем запечатлела радугу, а после – себя.
Телеведущая, одетая в короткое белое платье, залезла на стол, чтобы продолжить съемку. Но вот незадача: Высоцкая намочила подол и продемонстрировала всему интернет-пространству розовые трусики.
Стоит отметить, что Юлия Высоцкая находится в прекрасной форме для 49 лет. Это неудивительно, особенно после признания в том, что недавно она завела новый роман. Актриса и кулинар, в отличии от своего мужа, светится здоровьем даже несмотря на то, что из-за его болезней ей пришлось отказаться от своих привычек.
Напомним, на днях стало известно о том, что Высоцкая махнула рукой на старика Кончаловского, решив наслаждаться каждой секундой жизни. Телеведущая выложила в личный блог видео, на котором как бы прощается с мужем.