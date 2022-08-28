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Шоу-бизнес
Доживает последние дни: махнувшей рукой на больного Кончаловского Высоцкой осталось недолго

Доживает последние дни: махнувшей рукой на больного Кончаловского Высоцкой осталось недолго

Юлия Высоцкая показала провокационные кадры.
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Артистка доживает последние дни тепла на загородной вилле. Сентябрь скоро и буквально через пару недель придется возвращаться в Москву, а значит, звезде осталось недолго наслаждаться теплом и солнцем. Весь август она провела в Италии вместе с мужем Андреем Кончаловским.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Видимо, Высоцкой стало скучно сидеть взаперти с 85-летним супругом, вот она и решила хоть немного поразвлечься. Сначала телезвезда сняла на видео дождь, затем запечатлела радугу, а после – себя.

Телеведущая, одетая в короткое белое платье, залезла на стол, чтобы продолжить съемку. Но вот незадача: Высоцкая намочила подол и продемонстрировала всему интернет-пространству розовые трусики.

Стоит отметить, что Юлия Высоцкая находится в прекрасной форме для 49 лет. Это неудивительно, особенно после признания в том, что недавно она завела новый роман. Актриса и кулинар, в отличии от своего мужа, светится здоровьем даже несмотря на то, что из-за его болезней ей пришлось отказаться от своих привычек.

Напомним, на днях стало известно о том, что Высоцкая махнула рукой на старика Кончаловского, решив наслаждаться каждой секундой жизни. Телеведущая выложила в личный блог видео, на котором как бы прощается с мужем.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 августа 2022, 18:52 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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