"Ради чего дети родятся": 84-летний Кончаловский публично обратился к рассказавшей о беременности Высоцкой

Андрей Кончаловский обратился к супруге в важный день.

В 1998 году Андрей Кончаловский женился на актрисе Юлии Высоцкой. Она стала пятой супругой прославленного режиссера. Вот уже 24 года супруги счастливы в браке. В отличие от многих других пар в шоу-бизнесе, они крайне редко дают поводы для сплетен, предпочитают не распространяться о своей личной жизни.

Но в особенные дни Кончаловский и Высоцкая не могут молчать о своих чувствах. Например, 16 августа режиссер публично поздравил свою супругу с 49-летием, сделав пост в популярной социальной сети. Он обратился к возлюбленной со словами благодарности: "Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся", – написал Андрей Сергеевич.

Юлия поблагодарила мужа за теплые слова, оставив несколько эмодзи в виде сердца. Супруги растрогали интернет-пользователей искренностью. "Какие же вы прекрасные!", "Поздравляем!", "Все обретает смысл с любовью!", – написали поклонники под публикацией знаменитого режиссера.

Ранее Юлия Высоцкая рассказала о своей второй беременности, сообщая поклонникам о том, как создавалось шоу "Едим дома". По словам актрисы, она вынашивала своего сына Петра, когда задумала вместе с друзьями-единомышленниками снимать кулинарную передачу.