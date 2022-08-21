Печальная судьба разбившейся в аварии коматозной дочери Кончаловского и Высоцкой: Эвтаназия

Девять лет назад первые полосы газет и новостные телеканалы сообщили ужаснейшую новость: дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой впала в кому после автокатастрофы, произошедшей во Франции. За рулем автомобиля сидел ее отец, который, к величайшему сожалению всех поклонников звездного семейства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем лоб в лоб.
Из всех пассажиров автомобиля сильнейшие травмы получила 14-летняя Маша Кончаловская: она не была пристегнута, а потому получила тяжелую травму головы. С места аварии, от фотографий которой до сих пор стынет в жилах кровь, девочку пришлось эвакуировать на вертолете. С тех пор она находится в коматозном состоянии.
Несмотря на то что прошло уже 9 лет, тема произошедшего остается чрезвычайно болезненной и табуированной, а потому никак не комментируется семьей Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой. Поклонникам звездного семейства остается молиться и спрашивать мнения профессионалов.
Врач-реаниматолог Лев Николаев рассказал о возможности проведения эвтаназии для коматозной дочери Кончаловского и Высоцкой: "Поддерживается жизнь, и все. У нас эвтаназия запрещена".
"Если работает мозг, значит, человек жив. Если придет в себя, может потихонечку восстановиться", – поделился он своим предположением.
Также он добавил, что судьба Маши Кончаловской после комы будет печальной – вряд ли ее жизнь станет полноценной. Однако, возможно, ее сознание частично восстановится, она начнет двигаться. "Шансы есть", – резюмировал Лев Николаев.