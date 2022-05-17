Намучившаяся с больным Кончаловским Высоцкая завела новый роман: Чувствую эйфорию

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая известна публике благодаря съемкам в кино и кулинарных передачах. К слову, телеведущая занимается не только готовкой, но и спортом. Однако не так давно ей пришлось отказаться от привычных увлечений и начать новую жизнь. Актриса пошла на такой шаг, намучившись с супругом, Народным артистом РСФСР Андреем Кончаловским.
Болезнь легендарного советского режиссера вынудила популярную ведущую завести новый роман. Она буквально шокировала поклонников этим признанием, ведь широкой публике хорошо известно, что славу Юлии Высоцкой принесли именно роли в фильмах мужа.
Ранее актриса увлекалась бегом, вместе с ней спортом занимался и Андрей Кончаловский. Однако куча операций поставили крест на любимом занятии пары. Врачи запретили режиссеру перенагружать организм, поэтому ему пришлось выбрать новый вид активного отдыха.
Артиска поддержала своего супруга – вместе они занялись скандинавской ходьбой. Юлия Высоцкая призналась в своем телеграмм-канале, что буквально влюбилась в этот вид спорта.
"Мой роман с ходьбой начался с того, что мой муж некоторое время назад перестал бегать, хотя бегал всю жизнь", – призналась телеведущая.
Она также подчеркнула, что ходьба с палками – это идеальная физическая нагрузка. По словам Юлии Высоцкой, новое увлечение заставляет ее чувствовать эйфорию.