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Шоу-бизнес
"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака

"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака

Отношения Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского до сих пор воспринимаются обществом неоднозначно.
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Звездные супруги счастливы в браке уже 24 года, что, конечно, большая редкость для мира российского шоу-бизнеса. И даже огромная разница в возрасте не помешала им быть вместе! Однако годы все же берут свое. Как-то раз Юлия Высоцкая рассказывала. что из-за болезни мужа ей пришлось отказаться от своих привычек.

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Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

 Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

Да, и поклонники пары замечают, что актриса пышет здоровьем, в то время как ее супруг больше походит на дряхлого старика. Но блондинку это, кажется, не пугает, ведь со своим мужем она готова проводить каждую свободную минутку. Сейчас возлюбленные проводят время вместе в Италии, откуда делятся с фанатами фотографиями и видео.

Посмотрев один из последних роликов, сомнения по поводу счастья пары сразу отпадают. В кадре Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, обнявшись, идут куда-то вдаль. Режиссер в камеру не посмотрел, а вот на лице актрисы видна радостная улыбка. Охваченная наслаждением от отпуска, она как бы махнула рукой на своего мужа. На самом деле, этим жестом она будто прощается, предвкушая увлекательную прогулку.

Большую часть поклонников эти кадры умилили: они в очередной раз отметили, как же гармонично смотрятся вместе супруги! Но не обошлось и без злопыхателей. Некоторые пользователи откровенно признались, что смотреть на пару, походящую на дедушку и внучку, неприятно.

"Видно ошиблась судьба с местом рождения для этих людей. Так странно на это смотреть", – прокомментировал кто-то публикацию Юлии Высоцкой.

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2022, 15:07 Источник: Соцсети • Требует проверки
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