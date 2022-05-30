"Никому нельзя доверять": Киркоров вступился за нагретую мошенниками Рудковскую

Несколько недель назад Яна Рудковская попалась на удочку мошенников и была нагрета на огромную сумму денег. Звездную блондинку обманул недобросовестный застройщик, которому она выплатила наличными более 30 миллионов рублей. К счастью, знаменитость вовремя опомнилась и обратилась в полицию. Жуликов взяли с поличным, и все необходимые меры были приняты.
Когда о коварном обмане узнал Филипп Киркоров, артист был поражен. Оказывается, сама Рудковская не делилась со звездой своими проблемами – информацию поп-королю донесли журналисты. В программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ Киркоров поддержал обманутую Рудковскую и даже предложил ей проверенных застройщиков – теперь у него лучшая команда.
Судя по всему, мужчине и самому приходилось иметь дело с недобросовестными строителями. Услышав историю Рудковской, он сразу предположил, что это могли быть те же люди, которые когда-то хотели "кинуть" его самого.
"Мы все в такое время живем, что никому доверять нельзя," – вступился артист за нагретую мошенниками блондинку.
Напомним, что жена Евгения Плющенко сейчас вплотную занимается строительством новой арены Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко", а также расширением собственного дома. Проблемы с застройщиком возникли у Рудковской именно по ходу этих работ.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что скрытые шалости Филиппа Киркорова слили в Сеть.