Совокупляются без остановки: Скрытые шалости Киркорова слили в Сеть

Накануне Наташе Королевой удалось сделать то, чего не удавалось ранее никому. Певица пробралась в жилище Филиппа Киркорова и обошла все от и до, и слила в сеть все подробности жизни артиста. Видимо, чтобы задобрить Филиппа Бедросовича, певица преподнесла ему подарок – портрет короля эстрады. Кстати, нарисовал исполнителя хита "Цвет настроения синий" супруг Королевой Тарзан.
Особняк Киркорова, который продемонстрировала Королева, по-настоящему поражает. Первое, что бросается в глаза, – это дубовые двери, напоминающие вход в собор времен средневековья. Убранство дома тоже впечатляет. Мраморные полы, красная ковровая дорожка – все это соответствует статусу короля эстрады. Многих также поразила комната детей Филиппа Бедросовича. Так, она напоминает больше парк развлечений, нежели обыкновенную детскую комнату.
Окна дома Киркорова выходят на реку, как и сама придворцовая территория. Кстати, участок певца оборудован всем необходимым для активного отдыха на природе. Так, на случай плохой погоды у артиста есть крытые беседки со стеклянным куполом.
Пожалуй, самая неожиданная скрытая шалость Киркорова – это живой уголок. Как оказалось, Филипп Бедросович – любитель животных, поэтому основал на своей участке целую ферму, чтобы разводить кроликов. Зверьков у артиста достаточно много, это неудивительно, ведь у кроликов такая природная особенность – они совокупляются без тормозов.