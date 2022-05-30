"Не сможет жить": эксперт выложил всю правду о пагубной зависимости Киркорова

Психолог Наталья Федосеенко вынесла тяжелый приговор Филиппу Киркорову.



Неповторимой изюминкой Народного артиста России Филиппа Киркорова является его роскошный стиль. Король отечественной эстрады привык надевать дорогие костюмы и радовать своих поклонников блисками, стразами и драгоценными камнями. За годы творчества исполнитель уже как будто бы слился со своим образом. Даже коллегам по цеху порой бывает трудно понять, когда певец настоящей, а когда просто играет роль.

Так, на презентацию нового глянцевого журнала The Voice Magazine поп-король явился при полном параде, хотя еще было утро. Исполнитель с ног до головы был одет в вещи итальянского люксового дома моды Fendi. Он не упустил возможности эпатировать публику, продемонстрировав пачку пятитысячных купюр, хранящихся в дорогущей сумке.

По мнению психолога Натальи Федосеенко, любимый миллионами россиян артист оказался в зависимости у своего образа. Эксперт в эксклюзивном интервью изданию "Дни.ру" вынесла музыкальному продюсеру тяжелый приговор. Она объяснила, в чем кроются мотивы Филиппа Киркорова.

"В последнее время Киркоров все чаще пытается визуально омолодиться за счет одежды и показать свой достаток", – заметила аналитик.

Она подчеркнула, что на подобные шаги певец вынужден идти для привлечения внимания публики. По словам специалиста, Филипп Бедросович является одиноким человеком, страдающим из-за нехватки искренности от окружающих.

Психолог уверена, что многие звезды пользуются положением артиста в отечественном шоу-бизнесе для личных целей, при они ничего духовного не отдают взамен. Из-за этого Филиппу Киркорову приходится самому добиваться внимания и любви.

Наша собеседница привела в пример певицу Ольгу Бузову, которая уже давно перестала жаловать короля российской эстрады. Меж тем, сам исполнитель как "верный пес" все еще пытается попасть в ее компанию на всяких мероприятиях.

"Без своего образа Киркоров уже не сможет жить. Это явная зависимость, проявление одиночества, которые так красиво блестят бриллиантами и переливаются разноцветными перьями", – заявила Федосеенко.

По словам эксперта, музыкант просто дает окружающим то, что они хотят от него получить. Психолог уверена, что слабостью 55-летнего певца пользуются не только звезды эстрады, но и всякие колдуны и гадалки, к услугам которых периодически обращается Филипп Киркоров. Пугая артиста порчами, они просто тянут с него деньги, уверена Федосеенко.