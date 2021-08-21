"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова

В июле этого года Николай Басков стал обладателем специальной награды президента Республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию". На Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра Витебска появилась его именная "звезда".
Это квадрат из полированного гранита с символом фестиваля – васильком. Алла Пугачева, Таисия Повалий, София Ротару, Валерий Леонтьев, Александра Пахмутова – все они тоже увековечены там.
А в прошлом году в Витебске открывали звезду Филиппа Киркорова. По иронии судьбы Короля и Императора положили рядом. И когда Басков проходил к своей плите, ему – может даже невольно! – пришлось потоптаться по Лучезарному!..
"В Витебске Коля Басков об вас ноги вытер, когда вручали ему звезду", – сообщили ошарашенному Филиппу журналисты за кулисами конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. "Вы что?! Какая прелесть!" – изумился король российской эстрады. Но тут же справедливо и очень остроумно заметил: "Хорошо, что не обоссал!"
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