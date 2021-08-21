"Хорошо, что не обоссал!": Киркоров ответил на беспардонную выходку Баскова

Филипп Киркоров и Николай Басков – друзья по жизни и конкуренты на сцене. У кого ярче, богаче, дороже, круче, тот и победил. Слава богу, у обоих хватает чувства юмора и самоиронии, поэтому выпады в сторону друг друга и приятельские приколы их не обижают.

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