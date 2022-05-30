"Плакали и просили пощады": облапошенная жуликами Рудковская сообщила подробности аферы

Яна Рудковская сегодня плотно занимается строительством – возводится еще одна арена Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко", кроме того продюсер решила расширить свой дом и достроить залы. В итоге обе бригады нанятых рабочих ее обманули. И Яна обратилась в полицию с заявлением о хищении более 120 миллионов рублей. Подробностями дела она поделилась в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на 11-й русской музыкальной премии канала RU TV.



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