"Плакали и просили пощады": облапошенная жуликами Рудковская сообщила подробности аферы

"С мошенниками уже пять дней как разбираемся, – говорит Рудковская. – Просто из-за специальной операции не работали банки (прорабы попросили выплатить гонорар наличными из-за возможных сбоев в работе банков – Прим. ред.) и меня, что называется, мошенники взяли тепленькую, я передала им 31 миллиону рублей".
Но Яна вовремя опомнилась и обратилась в полицию. "Мошенники были пойманы с поличным, – заверила она. – Они плакали, просили пощады. Я заперла их у себя в кабинете, добилась их признания вины, потом поставила кордон охраны, так и смогли поймать".
Рудковская не знает, что будет дальше и чем эта некрасивая история закончится. "Это зависит от их ума, – уверяет продюсер. – Они осознали свою вину. Я рада, что люди не такие конченные. Теперь будем решать. Посмотрим, как они будут исправляться, я им шанс дала".
Многие, знающие Яну удивляются, как ее, такую умную, ведающую все в шоу-бизнесе, талантливую бизнес-вуман могли облапошить, как жулье могло поймать ее на удочку. "И на старуху бывает проруха", – улыбается Рудковская.