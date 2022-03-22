На что Пугачева променяла роскошный замок в Грязи

Подмосковный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда не давал покоя россиянам.

После внезапного отъезда звездной пары из страны шестиэтажный особняк в деревне Грязь стал привлекать еще больше внимания простых граждан. Замок занимает более двух тысяч квадратных метров и располагается на целом гектаре земли. По нынешнему курсу эксперты оценивают стоимость такой недвижимости более, чем в миллиард рублей. Тем удивительней для простых людей, что Алла Пугачева согласилась отказаться от такой роскоши и уехать из страны.

Журналисты попытались выяснить, на что же Примадонна променяла свой замок. Оказалось, что и за границей звезда не стала отказываться от роскоши: альтернативой подмосковному замку стала вилла в израильской Кесарии – тихом и живописном городке, в котором Пугачева когда-то венчалась с Киркоровым.

Судя по всему, Примадонна с Галкиным и детьми остановилась в том же доме, что и раньше – звезда уже не раз здесь бывала. Если это действительно так, то на трехэтажной вилле с панорамными окнами имеются четырнадцать спален, рядом с домом есть собственный сад и бассейн. Судя по информации в СМИ, дом влетел звездам в копеечку, так как Кесария считается довольно дорогим городом.

Что касается подмосковного дома звезд, то за ним присматривает вышколенный персонал – артисты могут не опасаться беспорядков. Впрочем, с момента исчезновения Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Сети уже не раз возникали слухи о том, что замок могут отобрать.