"На законных основаниях": За что у Галкина с Пугачевой могут отобрать замок за миллиард

На имущество Максима Галкина и Аллы Пугачевой активно покушаются после их отъезда.

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Звездное семейство недавно покинуло Россию и отправилось отдохнуть и поправить здоровье в Израиль. Подробностей об отъезде долго не было, в Сети предполагали, что поездка затянется на неопределенный срок. Однако Примадонна расставила все точки, когда ее отъезду слишком сильно обрадовался священник Андрей Ткачев. Алла Борисовна заявила, что они скоро вернутся.

Тем не менее, опустевший замок стал сильно интересовать неравнодушных. Так, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин хотел отдать элитную недвижимость под детский приют, а критик Сергей Соседов – "национализировать". Стоит отметить, что постройка, по оценкам экспертов, стоит более миллиарда рублей.

Адвокат Андрей Князев объяснил, кто и за что может забрать у звезд жлитную недвижимость. "Отобрать имущество могут только на законных основаниях. Если ты за него платишь, выплачиваешь долги, не признан банкротом — с чего вдруг что-то отбирать?", - объяснил эксперт.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина наделал много шума еще на этапе строительства, тогда активно говорили о конце света в 2012 году, поэтому артисты решили сделать бункер. Дальше шуток идея не развилась, но вот потайных комнат и подвалов в строении площадью 2300 квадратных метров предостаточно.