Сбежавшую из страны Пугачеву предупредили о неожиданных последствиях

Внезапный отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина все еще продолжают бурно обсуждать в Сети.

Поклонников очень интересуют, вернутся ли звезды на родину и какие могут быть последствия у столь скоропостижного отъезда. На днях в СМИ прозвучали предположения о том, что у сбежавших из страны звезд даже могут отобрать замок. Теперь же Аллу Пугачеву и Максима Галкина предупредили о еще одном неожиданном последствии такого "бегства".

Речь идет о малолетних детях пары. Дело в том, что каникулы в школе Лизы и Гарри Галкиных уже закончились, все ребята вернулись к занятиям, но звездные наследники на уроках так и не появились. Детский психолог Наталья Наумова в комментарии порталу BLITZ.center объяснила, чем это чревато для детей.

По словам специалиста, чем дольше родители позволяют отпрыскам оставаться дома, тем тяжелее им потом влиться в привычный ритм жизни. Такие дети начинают просить родителей и дальше оставить их дома, чтобы не делать над собой усилий, ведь в школе всегда тяжелее. Однако без усилий над собой наступает задержка развития. Случается, что дети, долго пропускающие школу, даже начинают отставать в развитии. Чтобы этого не случилось, очень важно придерживаться рабочего режима.

Напомним, что по информации СМИ, семья Примадонны обосновалась в Израиле, где супруги сняли роскошную виллу. Ранее "Дни.ру" рассказывали, почему Алла Пугачева не осталась у Кристины Орбакайте в США.