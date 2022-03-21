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Шоу-бизнес
В России много врагов: улетевшей в Израиль Пугачевой всадили нож в спину

В России много врагов: улетевшей в Израиль Пугачевой всадили нож в спину

Певицу Аллу Пугачеву недолюбливают на родине, считают эксперты.
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Поездка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль наделала много шума. Злопыхатели уверены, что знаменитая чета сбежала за рубеж в тяжелое для России время, испугавшись возможных трудностей. Говорили даже, что певица и комик подумывают продать свой замок в подмосковной деревне Грязь.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Музыкальный критик Сергей Соседов, тем временем, слухам об эмиграции Аллы Пугачевой не верит. Эксперт считает, что Примадонну и ее мужа пытаются выставить в плохом свете. Дескать, у вокалистки много врагов, которые только и ждут, чтобы всадить ей нож в спину. Соседов думает, что певица и комик скоро вернутся на родину.

"Кто-то муссирует специально слухи о ней", – сказал как отрезал Соседов.

Критик добавил, что Пугачева в Израиле частый гость. В этой стране у Примадонны российской сцены много друзей, там звезда периодически проходит лечение. Алла Борисовна любит заграничные поездки, например, она часто бывает в Швейцарии.

Ранее Алла Пугачева уже ответила злопыхателям, которые поспешили назвать ее предательницей Родины. Вокалистка подтвердила отъезд из страны, однако подчеркнула, что в ближайшее время планирует вернуться в Россию. Пугачева заявила, что в Израиль приехала, чтобы подлечиться и отдохнуть с детьми.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2022, 17:22 Источник: Teleprogramma.pro. ✓ Надежный источник
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