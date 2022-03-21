В России много врагов: улетевшей в Израиль Пугачевой всадили нож в спину

Поездка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль наделала много шума. Злопыхатели уверены, что знаменитая чета сбежала за рубеж в тяжелое для России время, испугавшись возможных трудностей. Говорили даже, что певица и комик подумывают продать свой замок в подмосковной деревне Грязь.
Музыкальный критик Сергей Соседов, тем временем, слухам об эмиграции Аллы Пугачевой не верит. Эксперт считает, что Примадонну и ее мужа пытаются выставить в плохом свете. Дескать, у вокалистки много врагов, которые только и ждут, чтобы всадить ей нож в спину. Соседов думает, что певица и комик скоро вернутся на родину.
"Кто-то муссирует специально слухи о ней", – сказал как отрезал Соседов.
Критик добавил, что Пугачева в Израиле частый гость. В этой стране у Примадонны российской сцены много друзей, там звезда периодически проходит лечение. Алла Борисовна любит заграничные поездки, например, она часто бывает в Швейцарии.
Ранее Алла Пугачева уже ответила злопыхателям, которые поспешили назвать ее предательницей Родины. Вокалистка подтвердила отъезд из страны, однако подчеркнула, что в ближайшее время планирует вернуться в Россию. Пугачева заявила, что в Израиль приехала, чтобы подлечиться и отдохнуть с детьми.