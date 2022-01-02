Бывший муж заявил об измене Бородиной: Слышал за стеной

Курбан Омаров сообщил, что у него есть доказательства измены Ксении Бородиной. Предприниматель грозится обнародовать данный компромат.



Начало нового года, как правило, ассоциируется у людей с добром и положительными изменениями. Однако жизнь бывает весьма прозаична, поэтому над головой в любой момент могут сгуститься тучи.

Начало января было омрачено для телеведущей Ксении Бородиной скандалом. Бывший супруг знаменитости Курбан Омаров заявил о том, что избранница изменяла ему, когда они состояли в браке.

Предприниматель обнародовал в своем "Инстаграме" историю о том, как Бородина, по его словам, закрутила интрижку с его другом. Омаров отметил, что он догадывался обо всем на протяжении года, но до последнего отказывался верить в реальное положением вещей.

На этом экс-возлюбленный звезды не остановился. Он сообщил, что у него есть видеодоказательство того, что Бородина была неверной. "Я слышал за стеной", — написал Курбан в "Инстаграме".

Светские обозреватели предположили, что Омарова прорвало на откровения не просто так. Предприниматель, вероятно, опасается, что ему запретят видеться с дочерью Теоной, поэтому он использует столь сомнительный способ повлиять на Бородину.

