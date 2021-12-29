Одинокая Бородина в мехах прижалась к молодому жеребцу

Ксения Бородина заговорила о планах на Новый год.

Ведущая, которая развелась с мужем Курбаном Омаровым этим летом, последнее время много находится с детьми. Ксения рассказала, что и предстоящий праздник планирует встретить в кругу друзей и с дочками.

Для того, чтобы обсудить с подписчиками новогодние планы, Бородина выбрала интересный снимок. На фото ведущая, облаченная в белую меховую шубу, прижалась к молодому жеребцу. Это уже не первое фото Ксении с конем, но каждый раз они вызывают бурную реакцию у подписчиков. Поклонники тут же стали делиться своими планами и осыпать комплиментами Бородину.

"Ксю, ты шикарная, очень-очень красивая", "Я буду одна дома", "После рождения тройни, мы третий новый год отмечаем дома", "С наступающим! мы встречаем Новый год с сыночком и мамой дома", "Обалдеть! дома с родителями, обычно куда-то убегаем, планируем, а в этом году решили замедлиться", "Очень красиво. В доме с самыми близкими друзьями", "Фото очень красивое", "Ксюша! Ну нельзя быть такой красивой", "Энергетика фото сильная и конечно шикарной красоты", -написали комментаторы.

Ранее Ксении Бородиной стали активно приписывать роман с другом бывшего мужа Трофимом Смищенко. Якобы мужчина уже давно рассказывает о связи со звездой, но на дне рождения дочери Ксении они обнимались, не скрываясь.