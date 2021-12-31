Бородина плюнула в известного актера: По гроб жизни обязан

Ксения Бородина вместе с дочерьми решила посмотреть фильм о Гарри Поттере, который раньше не видела.

В Сторис своего инстаграм-аккаунта брюнетка показала, как она вместе с детьми расположилась на диване для приятного просмотра семейного кино. Сначала Ксения Бородина нашла, что Гарри Поттер, а вернее играющий его роль Дэниэл Рэдклифф – "очень милый мальчик".

Однако по ходу фильма телеведущая вспомнила о поступке Рэдклиффа, который ее очень возмутил. Ксения недавно узнала, что британский актер готов вернуться к роли Гарри Поттера только в том случае, если в производстве новой картины не будет участвовать сама Джоан Роулинг – автор всех книг о юном волшебнике и его друзьях. Причина такого решения Рэдклиффа кроется в несогласии с некоторыми взглядами Роулинг.

Ксению Бородину такое отношение известного актера повергло в настоящий шок, и она буквально плюнула словами в Рэдклиффа, который вырос и стал ругаться с автором, сделавшим его звездой.

"По гроб жизни обязан Роулинг за прославившего его Гарри Поттера," – написала возмущенная Бородина.

Напомним, скандал вокруг Роулинг разгорелся два года назад из-за ее трансфобных высказываний о "настоящих" женщинах. Многие актеры не поняли и не подержали писательницу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Бородина прилюдно бросилась в объятия друга бывшего мужа.