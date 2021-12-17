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Шоу-бизнес
"Сорвалась": Разведенка Бородина взмолилась о помощи

"Сорвалась": Разведенка Бородина взмолилась о помощи

Ксения Бородина рассказала о проблемах.
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Ведущая поделилась историей отношений со своей дочерью. Пятилетняя Теона стала обманывать маму. Для Ксении это очень болезненное откровение, так как она с младенчества учила дочь не обманывать. Сама Бородина на дух не приносит вранье, поэтому нечестность ребенка стала для нее ударом.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ксения взмолилась о помощи, спрашивая у подписчиков совета. Она пыталась выяснить, стоит ли воспринимать всерьез то, что маленькая дочка уже умеет не выдавать себя невербальными признаками. Теона снова самостоятельно отрезала себе несколько сантиметров волос, хотя мама категорически запретила ей это делать. Позже она сказала, что ничего такого не делала.

Ведущая рассказала, что поступок дочери вывел ее из себя и она не выдержала. "Сорвалась, потому что предупреждала, много разговаривала и всегда объясняла, что лучше горькая правда", - поделилась Ксения.

Подписчики поддержали мать двоих детей и поделились своим опытом. "Ложь – это защитная реакция при испуге, страх вызвать гнев родителей. Начался период", "Не во вранье дело, а в желание сделать то, что под запретом, а вранье это следствие это от страха что мама сорвется", "Любое вранье - это страх! Исследуйте, задавайте больше открытых вопросов!", "Я себя налысо подстригла в 6 лет и уверяла, что не понимаю, как это произошло", "У моей тоже это есть, и оправдывает она это тем, что я боюсь что ты меня будешь ругать и злиться", "Терпеть не могу ложь. Долго боролась с такой же проблемой у сына. Но это видимо в крови", – написали комментаторы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2021, 15:17 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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