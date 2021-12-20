"Молчу про километры членов": взбешенная Бородина врезала Боне по больному месту

Виктория Боня дала интервью Лаурой Джугелии, в котором заявила, что ведущая критикует ее в своем инстаграм-аккаунте. При этом модель подчеркнула, что у ее соперницы нет внутренней силы, чтобы сказать ей обо всем в лицо.
Ксения Бородина не стала терпеть нападок в своей адрес. Теледива отметила, что Виктория Боня получает хап на ее имени. По словам ведущей, "этих людей" она в свое врем "отмазывала" перед продюсерами "Я же молчу про километры членов, которые они отсосали", – вытащила наружу чужое грязное белье звезда.
Ксения Бородина призвала Викторию Боню тоже оставить ее в покое и жить своей жизнью. Теледива отметила, что их конфликт начался во многом из-за разных взглядов на пандемию COVID-19. Знаменитость говорила, что все теории заговора на эту тему, которые отстаивает модель, — полная чушь.
Также Ксения Бородина отметила, что у нее нет желания доказывать что-то Виктории Боне при личной встрече, тем более на камеру. Она добавила, что модель все время кого-нибудь старается спровоцировать. В частности, экс-коллегу Ксении Бородиной по шоу "Дом-2" Ксению Собчак.
Примечательно, что ведущая и сама нередко плохо отзывается о бывших коллегах по телестройке. Поклонники по сей день обсуждают ее конфликт с Ольгой Бузовой, которую Ксения Бородина обвиняла в двуличности.