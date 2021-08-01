"Сбылась мечта всей жизни": Дана Борисова безжалостно пнула рыдающую Ольгу Бузову

Дана Борисова никогда не боялась критиковать других звезд.

Поющая телеведущая Ольга Бузова наслаждается отдыхом в Греции. Как оказалось, знаменитость много лет мечтала попасть на райские острова Санторини. Приехав на берег Эгейского моря в местечко под названием Тира, Бузова наконец увидела знаменитые на весь мир белоснежные строения с голубыми крышами.

Оказавшись на курорте своей мечты, Ольга разрыдалась. В личном микроблоге вокалистка разместила ролик, в котором эмоционально рассказывает о том, как теперь счастлива. В кадре Бузова, заливаясь слезами, признается, что вид голубых крыш поразил ее в самое сердце.

Видео с выбитой из колеи Ольгой быстро стало резонансным. На него обратила внимание телеведущая Дана Борисова. Блондинка никогда не боялась критиковать отечественных звезд, и исполнительница хита "Мало половин" не стала исключением.

Дана откровенно высмеяла поведение 35-летней Бузовой. "Голубая крыша. Сбылась мечта всей жизни", – безжалостно пнула вокалистку теледива. Комментарий Борисова сопроводила эмодзи "Женщина с фейспалмом", который символизирует глубокое чувство стыда из-за глупого поступка, сообщает "Вокруг ТВ".

Отметим, в последнее время Дана Борисова с головой ушла в решение семейных вопросов. Дома у знаменитости не все гладко. Телеведущая воспитывает дочь-подростка. Девочка начала ходить к психологу, после того, как намеренно нанесла себе раны. Проблемы ребенка Борисова воспринимает болезненно. Дана боится, что на фоне переживаний может сорваться и вернуться к употреблению алкоголя и наркотиков.