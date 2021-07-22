"Ребенок на дне!": Дочь Борисовой унизили за минутную шалость

Наследница Даны Борисовой столкнулась с обидными оскорблениями. На девочку обрушился гнев отца.

Инстаграм-аккаунт дочери телеведущей пополнился жалобой. Наследница Даны Борисовой Полина получила нагоняй от отца и решила поделиться с подписчиками подробностями ситуации. Девочка опубликовала скриншот личной переписки с родителем, который гневно отчитал ее за попытку выглядеть красивее. Полина заявила, что воспользовалась декоративной косметикой и сделала маникюр, из-за чего отец разнес ее в пух и прах.

"Неприятно от всего, что ты делаешь. Молодец мама, ребенок на дне!" — обратился к девочке Максим Аксенов. Он призвал подростка "не быть такой дурой", "включить мозги" и "становиться нормальным ребенком". Мужчина расценил отношение дочери к нему, как наплевательское. Полина отметила, что выражения отца были ей неприятны. Судя по тому, что девочка поделилась скриншотом в личном блоге, она испытала не только унижение, но и желание отплатить отцу за острую критику.

Напомним, ранее Дана Борисова заявляла, что у дочери возникли жизненные трудности. Телеведущая показала в "Инстаграм" испачканную кровью одежду 13-летней Полины и сообщила, что с ребенком это происходит не впервые. Психолог оценила эти действия, как попытку наказать родителей, и назвала девочку сложной.