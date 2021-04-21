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Фото: пресс-служба Ян Цапник и его дочь Елизавета. Фото: пресс-служба Анна Семенович, Полина Йодис, Юлия Беретта. Фото: пресс-служба
Данила Белых. Фото: пресс-служба Вячеслав Манучаров. Фото: пресс-служба Ирина Безрукова. Фото: пресс-служба Дана Борисова и ее дочь Полина. Фото: пресс-служба +2

Цапник и Борисова с дочками, а Шаляпин с внучкой: знаменитости собрались на премьере фильма

В Москве состоялась премьера фильма "Любовь и монстры". Отечественные звезды пришли на красную дорожку, некоторые знаменитости были с детьми.
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Звезды экрана пришли в столичный кинотеатр, чтобы посмотреть комедию "Любовь и монстры". Картину представили продюсеры ленты, режиссер Екатерина Краснер, а также исполнители главных ролей.

В фильме "Любовь и монстры" снялись Роман Курцын, Лорина Камбурова, певица Анна Семенович, Вячеслав Манучаров, Ян Цапник и другие. Лента повествует о полицейском Юре Скворцове, который на отдыхе в Болгарии узнает о существовании кровожадных чудовищ. Страж порядка выясняет, что монстры боятся алкоголя, поэтому заставляет других курортников пить, не просыхая.

Вячеслав Манучаров. Фото: пресс-служба

Анна Калашникова и Роман Курцын. Фото: пресс-служба

Исполнительница главной роли Лорина Камбурова на премьеру приехать не смогла из-за болезни. Между тем ее партнер Роман Курцын демонстрировал фотографам "тату", которые нарисовала его наследница.

Актер Ян Цапник пришел на премьеру с дочерью Лизой. Ребенку звезды сериалов "Триггер", "Метод", "Последний министр" уже 19 лет. Елизавета Цапник пошла по стопам знаменитого родителя, посвятив себя актерству. Окончив школу, девушка поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина.

Цапник всегда поддерживал желание чада связать жизнь с театром и кино. В одном из интервью Ян поведал, что все детство Лизы прошло за кулисами. Между тем его наследница могла бы без проблем попасть на факультет филологии или юриспруденции. Как оказалось, Елизавета хорошо знает английский и французские языки.

Ян Цапник и его дочь Елизавета. Фото: пресс-служба

Дочь на мероприятии сопровождала и теледиву Дану Борисову. 13-летняя Полина продемонстрировала новый имидж – в начале года она выкрасила волосы в черный и сделала каре. Судя по всему, наследница знаменитости вошла в период экспериментов. Дана не запрещает Полине искать собственный стиль. Теледива спокойно относится к тому, что девочка покупает косметику и наносит макияж перед школой.

Дана Борисова и ее дочь Полина. Фото: пресс-служба

Между тем вокалист Прохор Шаляпин появился на красной дорожке с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой. Ходят слухи, что певец пытается охмурить наследницу советской знаменитости. Сегодня Елена Королева судится за богатства знаменитой родственницы с Сергеем Сениным, вдовцом актрисы.

Прохор Шаляпин и Елена Королева. Фото: пресс-служба

На мероприятии также присутствовали: актриса Ирина Безрукова, светская львица Анна Калашникова, вокалистка Юлия Беретта, звезда сериала "Сваты" Данила Белых и другие.

Анна Семенович, Полина Йодис, Юлия Беретта. Фото: пресс-служба

Данила Белых. Фото: пресс-служба

Ирина Безрукова. Фото: пресс-служба

Родион Газманов. Фото: пресс-служба

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Прохор Шаляпин и Елена Королева. Фото: пресс-служба
Автор: 21 апреля 2021, 18:29

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