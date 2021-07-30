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Шоу-бизнес
Новый роман? В Сеть просочился снимок Бузовой с таинственным ухажером

Новый роман? В Сеть просочился снимок Бузовой с таинственным ухажером

Подруга Ольги Бузовой подогрела слухи о новом романе телеведущей.
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В начале этого года Ольга Бузова рассталась с блогером и рэп-исполнителем Давидом Манукяном (DAVA). Она публично обвинила экс-возлюбленного в насилии и больше не поддерживает с ним какие-либо связи. Телеведущая и блогер с головой окунулись в новые проекты и, кажется, не вспоминают друг о друге.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

После съемок нового шоу в Африке Бузова отправилась в Грецию. Оттуда поп-дива публикует в Сети новые видео и фотографии, давая понять поклонникам, что очень счастлива. Среди многочисленных кадров можно было увидеть снимки букетов цветов, которые, очевидно, ей регулярно кто-то дарит.

Возможно, так Ольга намекает на новый роман. Слухи подогревает и подруга экс-ведущей реалити-шоу "Дом-2". Женщина опубликовала в "Инстаграм" фото Бузовой с таинственным мужчиной. Видно, как незнакомец держит телеведущую на руках, она же, обнимая ухажера, прижалась лицом к его лицу.

Преданным поклонникам, которые пристально следят за жизнью Ольги Бузовой, остается только ждать, когда телеведущая приоткроет завесу тайны и расскажет о новых романтических отношениях.

Напомним, ранее телеведущая и бывшая певица Ольга Орлова рассказала о некрасивом поступке Ольги Бузовой. По словам экс-участницы группы "Блестящие", поп-дива подставила свою команду – отказалась сниматься в реалити-шоу "Дом-2" всего за несколько часов до эфира.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 20:11 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

про дебилку бузову
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Эта идиотка уже отработала ,счастье в глазах, от выдуманного ухажера, а что дебилки делать,нет желающих на её стареющее ,всегда пьяное тело ,а надо как то привлекать подписчиков,за месяц отписались сотни ,правильно и понятно ,а что необычного ,интересного можно получить от круглой тупой бузовой Сравниваю Рубальскую,что на японском проводила экскурсии ,зная историю этой страны ,изучала японскую кулинарию и выпустила книги с репецептами,но про её стихи даже не стоит говорить все отлично и у этого интересного человека 44,3 тыс подписчиков и почему эта <цензура> имеет такое количество дебилов
Гостья
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Что же не могли подобрать фото более подходящее ,а то так врать не серьезно ,совсем многое не сходится, где волосы лапша доширак,почему косичка такая короткая,хотя буза с тупой головой наростила, что то ниже талии ,как можно себя выставлять идиотами и с опять лепестками? как же мужик ,из дальних стран, так повторил эти идиотские сердечки ,как сделала бузова, за пиарщика ,которого не взяли на продажу бузовой по питейным заведениям, поехал арт директор,поэтому дуре пришлось выкладывать дебильную форму сердца ,тупят там все ,а как иначе? все в шоке,что алкоголичку надо скоро укладывать в клинику
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