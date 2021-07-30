Новый роман? В Сеть просочился снимок Бузовой с таинственным ухажером

Подруга Ольги Бузовой подогрела слухи о новом романе телеведущей.

В начале этого года Ольга Бузова рассталась с блогером и рэп-исполнителем Давидом Манукяном (DAVA). Она публично обвинила экс-возлюбленного в насилии и больше не поддерживает с ним какие-либо связи. Телеведущая и блогер с головой окунулись в новые проекты и, кажется, не вспоминают друг о друге.

После съемок нового шоу в Африке Бузова отправилась в Грецию. Оттуда поп-дива публикует в Сети новые видео и фотографии, давая понять поклонникам, что очень счастлива. Среди многочисленных кадров можно было увидеть снимки букетов цветов, которые, очевидно, ей регулярно кто-то дарит.

Возможно, так Ольга намекает на новый роман. Слухи подогревает и подруга экс-ведущей реалити-шоу "Дом-2". Женщина опубликовала в "Инстаграм" фото Бузовой с таинственным мужчиной. Видно, как незнакомец держит телеведущую на руках, она же, обнимая ухажера, прижалась лицом к его лицу.

Преданным поклонникам, которые пристально следят за жизнью Ольги Бузовой, остается только ждать, когда телеведущая приоткроет завесу тайны и расскажет о новых романтических отношениях.

Напомним, ранее телеведущая и бывшая певица Ольга Орлова рассказала о некрасивом поступке Ольги Бузовой. По словам экс-участницы группы "Блестящие", поп-дива подставила свою команду – отказалась сниматься в реалити-шоу "Дом-2" всего за несколько часов до эфира.