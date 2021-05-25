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Шоу-бизнес
"Меня шатает": Дана Борисова боится сорваться на наркотики из-за проблем с дочерью

"Меня шатает": Дана Борисова боится сорваться на наркотики из-за проблем с дочерью

Дана Борисова сделала откровенное признание. Она опасается, что трудности с наследницей Полиной могут привести ее к срыву.
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Телеведущая очень переживает за дочь, которая наносила себе раны. Подростку потребовалась помощь специалистов, и девочку отправили на лечение.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Дана Борисова рассказывала, что Полина работает с психологами и принимает антидепрессанты. Вместе с тем наследница звезды считает, что родительница уделяет ей мало внимания. Теледива не считает себя идеальной мамой, но пытается сделать все для благополучия своего чада.

Звезда призналась, что ей уже настолько плохо от происходящего, что она может сорваться и вновь начать принимать запрещенные вещества. На программе "Пусть говорят" Первого канала ведущая сказала, что находится "в сухом срыве", но не употребляет наркотики.

По словам Даны Борисовой, за последние полтора месяца ее качает из стороны в сторону. Знаменитость заявила, что хочет посетить группы поддержки для зависимых людей. "Меня шатает", – поделилась теледива.

Также она напомнила, что является зависимой, хотя уже несколько лет не принимает ни алкоголь, ни наркотики. Дана Борисова не прочь пойти к психологу.

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Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 21:54 Источник: "Пусть говорят" Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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