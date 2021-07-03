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Шоу-бизнес
Рудковская бросилась спасать втянутого в разборки Билана: Очень обидно и больно

Рудковская бросилась спасать втянутого в разборки Билана: Очень обидно и больно

Рудковская оправдала Билана, которого солист группы "Ногу свело" обвинил в нарушении санитарных норм. Продюсер прояснила ситуацию.
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Пандемия коронавируса доставила множество неудобств людям в разных отраслях. Пострадали прежде всего представители творческих профессий, поскольку их доходы напрямую зависят от проведения концертов и появления на публике.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Актуальная обстановка до последнего момента позволяла музыкантам заработать свой рубль на сцене при условии соблюдения антиковидных мер. Как это часто бывает, не все исполнители и организаторы мероприятий оказались добросовестными. Было выявлено большое количество нарушений.

Это привело к тому, что из-за наглости одних пострадали другие. Недавно солист группы "Ногу свело" Максим Покровский накинулся на Диму Билана с обвинениями.

Исполнитель считает, что его коллега по цеху отнесся к соблюдению санитарных норм в северной столице крайне легкомысленно. Якобы из-за этого концерт "Ногу свело", который планировали провести на той же площадке, был отменен.

В ситуацию вмешалась Яна Рудковская. Продюсер вступилась за друга и сообщила, что Покровский лишь хочет поднять себе рейтинг на чувствительной теме.

По словам супруги Евгения Плющенко, Дима Билан неоднократно призывал поклонников быть в масках. Никаких нарушения в течение шоу допущено не было, считает она. Рудковская заявила, что ей очень обидно и больно из-за сложившейся ситуации, передает телеканал "360".

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Дима Билан и Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 июля 2021, 11:22 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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