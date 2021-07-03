Рудковская бросилась спасать втянутого в разборки Билана: Очень обидно и больно

Пандемия коронавируса доставила множество неудобств людям в разных отраслях. Пострадали прежде всего представители творческих профессий, поскольку их доходы напрямую зависят от проведения концертов и появления на публике.
Актуальная обстановка до последнего момента позволяла музыкантам заработать свой рубль на сцене при условии соблюдения антиковидных мер. Как это часто бывает, не все исполнители и организаторы мероприятий оказались добросовестными. Было выявлено большое количество нарушений.
Это привело к тому, что из-за наглости одних пострадали другие. Недавно солист группы "Ногу свело" Максим Покровский накинулся на Диму Билана с обвинениями.
Исполнитель считает, что его коллега по цеху отнесся к соблюдению санитарных норм в северной столице крайне легкомысленно. Якобы из-за этого концерт "Ногу свело", который планировали провести на той же площадке, был отменен.
В ситуацию вмешалась Яна Рудковская. Продюсер вступилась за друга и сообщила, что Покровский лишь хочет поднять себе рейтинг на чувствительной теме.
По словам супруги Евгения Плющенко, Дима Билан неоднократно призывал поклонников быть в масках. Никаких нарушения в течение шоу допущено не было, считает она. Рудковская заявила, что ей очень обидно и больно из-за сложившейся ситуации, передает телеканал "360".
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