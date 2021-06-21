"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции

Дима Билан стал участником трагического происшествия, случившегося в его дачном поселке.

39-летний певец очень любит животных и не может пройти мимо их беды. Только недавно артист спас очередного котенка, которого встретил близ собственного загородного дома. У малыша были серьезные проблемы с глазами, но Дима Билан отправил его не лечение.

Всего в том помете было трое котят. Все котята страдали одним и тем же недугом. Двоим из них пришлось даже удалить по глазу, однако даже после такой операции животные не выжили. К счастью, третьего питомца все же удалось выходить. Сейчас малыш еще долечивается. Сердобольный артист уже дал ему имя – Соломон. Когда Соломон совсем окрепнет, Дима будет думать, куда пристроить малыша.

У артиста уже и так есть несколько питомцев. Кроме того, к его дому регулярно приходят кошки со всей округи. Сам Билан шутит, мол животные говорят друг другу, что он их кормит, поэтому к нему нужно идти. Дима не может оставить у себя дома очередного котенка, но он уже всерьез задумывается о том, чтобы открыть настоящий приют для кошек. В интервью "Собеседнику" исполнитель признался, что такой поступок смог бы неким образом выразить его благодарность судьбе за все то, что он сейчас имеет. За 25 лет карьеры Билану не раз приходилось встречаться с отказами и непониманием, поэтому он знает каково это.

Ранее Дима Билан поделился своими впечатлениями от совместной работы с Константином Богомоловым.