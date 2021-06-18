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Шоу-бизнес
Переволновавшийся Билан лишился самого дорогого

Переволновавшийся Билан лишился самого дорогого

Юрий Энтин написал слова к любимым с детства песням, а также стал творческим отцом для многих известных артистов.
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Драматург вспомнил, как однажды заприметил на конкурсе "Чунга-Чанга" мальчика из Нальчика, которого звали Виктор Белан (настоящее имя Димы Билана. – Прим. ред.). Молодой певец исполнил со сцены одну из композиций поэта и занял призовое место. По словам Юрия Энтина, начинающий артист ему сразу понравится, а теперь тот называет его своим творческим отцом.

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Однако во время первого знакомства произошла забавная ситуация. Вероятно, юного певца парализовало от страха, потому что он и слова не мог вымолвить, стоя на награждении. "Представляете, у него от волнения даже голос пропал – говорить не мог", – вспоминает Юрий Энтин.

По словам поэта, сейчас он не следит за творчеством Димы Билана. Однако он уверен, что артист никогда не схалтурит и не возьмется за что-то некачественное.

Юрий Энтин считает, что ему повезло в жизни работать со многими выдающимся людьми. Одна только Алла Пугачева исполнила шесть его песен! Также строчки, написанные поэтом, звучали из уст Папанова, Миронова, Муравьевой, Боярского и Гурченко.

Правда, как вспоминает Юрий Энтин, однажды Людмила Гурченко на него страшно обиделась. Она хотела исполнить песню автора на музыку Давида Тухманова, предлагала большие деньги. Однако поэт отказался, так как композиция предназначалась для мужчины. Это очень задело актрису.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 12:49 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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