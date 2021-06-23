"Сильно тревожит": Билан откровенно рассказал об очередном пьяном скандале

Дима Билан уверен, что скандал после концерта в Самаре был чьим-то заказом.

В преддверии важного события в своей жизни артист рассказал о том, что сильно тревожит его сегодня. Дело в том, что в этом году Дима Билан отмечает 20-летие своей творческой деятельности, но его все также трясет перед каждым выходом на сцену.

Два года назад в жизни певца случился очень неприятный эпизод. Перед выступлением на торжественном мероприятии в Самаре Билан выпил спиртное и не рассчитал свои силы. После этого на артиста накинулись многочисленные фанаты и представители прессы. Музыканта тогда буквально втоптали в грязь и ему было стыдно, однако он считает, что все было не так плохо, как это преподнесли. Сегодня Диме неприятно вспоминать о том концерте, но он все же считает, что все произошедшее было кем-то заказано.

Несмотря на многолетний опыт выступлений, сегодня Дима Билан не чувствует себя свободнее на сцене, даже наоборот. Он остро ощущает, что любая выходка, сделанная им перед камерами, так и останется в истории, любой поступок сможет повлиять на ход событий – эти мысли постоянно тревожат артиста. Поэтому выходя к зрителям, опытный музыкант все также крестится, как и 20 лет назад – об этом Билан рассказал в интервью "ОК".

Что касается того скандального выступления в Самаре, то позже Дима реабилитировался перед зрителями – он извинился и принял участие в добрых делах во благо города. Ранее "Дни.ру" также сообщали о другой благотворительной деятельности Димы Билана.