Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд

Пандемия коронавируса перевернула жизнь всей планеты с ног на голову, многие потеряли работу, здоровье, близких... Целые индустрии оказались на грани – особенно досталось развлекательному сегменту. Многие российские звезды жаловались на отсутствие концертов, а соответственно и заработков.

Впрочем, это не помешало селебрити провести новогодние каникулы в роскошных апартаментах у океана. Из-за коронавируса направлений для отдыха было немного. В основном выбор артистов пал на теплые страны.

Некоторые решили совместить работу и отдых и отправились петь на корпоративах в Дубай. Другие же предпочли полностью посвятить себя семье и развлечениям.

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Сергей Лазарев в недавнем интервью пожаловался, что ему пришлось перенести концертный тур аж на 2022 год, так как из-за пандемии он не сможет покрыть расходы на программу. По словам звезды, музыкальная индустрия терпит колоссальные убытки, и он не исключение.

Однако на Новогодние праздники Сергей Лазарев вместе с друзьями отправился на Бали. Несмотря на то, что остров закрыли для туристов, артист успел въехать в страну до объявления карантина. Музыкант баловал фанатов роскошными видами лазурного океана и тропиков.

Регина Тодоренко вместе с Владом Топаловым и сыном Мишей также отправилась на Бали. В новогодние праздники девушка наслаждалась теплым океаном, общением с семьей и сочными фруктами.

Стоит отметить, что 2020-й был для артистки поистине непростым. Весной телеведущая попала в скандал, неаккуратно высказавшись по поводу жертв домашнего насилия.

Лолита Милявская накануне Нового года заявила, что планирует встретить праздник на сцене. Она отметила, что у ей предстоит сольный концерт в Дубае. Звезда призналась, что после выступления собирается провести каникулы в арабской стране.

Стоит отметить, что в праздники артистка отдыхала не одна. В Сети появились снимки, на которых певица обнималась с неизвестным мужчиной на пляже.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко не стали изменять традиции и третий год подряд встречали Новый год на Мальдивах. Модель призналась, что острова для них – сакральное место, так как каждый приезд заканчивается новостью о грядущем пополнении в семействе.

Стоит отметить, что накануне праздников стало известно, что футболист лишился работы. Клуб "Рубин", в котором он играл последний год, отказался продлевать с ним контракт.

Тимати и Джиган вместе с семьями провели каникулы в Дубае. Рэперы хвастались в соцсетях фотографиями в роскошных интерьерах и показывали подписчикам, как отдыхают у океана.

Кстати, в Дубай отправилась и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. По слухам, модель и музыкант снова вместе. Многие уверены, что заявление о расставании, сделанное осенью, – грамотный пиар-ход.

Дима Билан выбрал для отдыха Мальдивы. Музыкант поделился с подписчиками несколькими кадрами с шикарными видами на лазурный океан. Каникулы артист провел в собственных апартаментах с бассейном.

"Мой личный рекорд нахождения в воде в джакузи 8 часов , куда я заказывал всякие вкусности (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дима Билан.

Валерий Меладзе, больше всех возмущавшийся тем, что в России запрещены концерты и массовые мероприятия, в Новый год решил подзаработать в Дубае. В праздники артист отправился в Дубай, где выступил перед публикой в Рождество.