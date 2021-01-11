Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Понедельник
11 января
Лента новостей
13:47
Звезду фильмов "Большая перемена" и "Вечный зов" в необычном гробу похоронят возле Началовой
13:46
Жутко исхудавший Богомолов заставил Собчак кричать
13:35
Иммунолог предрек новый скачок заболеваемости коронавирусом
13:34
Житель Каменска-Уральского насмерть обварился в своей квартире
13:33
Помощник обнародовал данные о самочувствии госпитализированной Ахеджаковой
13:27
"Я вряд ли оправлюсь": Ефремов поставил на себе крест
13:24
Выходные в 2021 году: как россияне отдыхают
13:23
Лукашенко и его окружение совершили государственный переворот – эксперт Суздальцев
13:23
Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд
12:48
Для водителей в России ужесточают наказания
12:40
"Мир болен!": бывший муж сорвался из-за вопросов о Гагариной
12:38
Украинские телеграм-каналы анонсировали новый Майдан на конец января
12:32
Слегли обе: появились тревожные новости о состоянии звезды "Улиц разбитых фонарей" и ее дочери
12:22
Скончался легендарный российский криминалист Михаил Виноградов
12:14
Политолог Джаралла оценил план Украины по возвращению Крыма: Киевские власти оказались трусами
12:14
"С огоньком комментирует": странная связь Топалова и Лазарева вызвала вопросы
12:11
Стало известно имя нового директора "МУЗ-ТВ" после ухода Давлетярова
12:02
"Отфутболили": жена Шукшина умерла после резкого отказа в госпитализации
11:38
Озвучены страшные детали смерти Татьяны Власовой
11:19
В России за сутки выявили 23,3 тысячи новых случаев заражения COVID-19
11:12
"Стало хуже": Лорак продемонстрировала пышные формы
11:10
В Туве солдат-срочник подвергся дискриминации из-за фамилии Шойгу
11:04
"Умереть не встать": народ обсуждает неожиданные метаморфозы 59-летней Яковлевой
11:03
"Давайте молиться": жена Грачевского обратилась к россиянам
10:30
Арзамасова выставила интимное фото с возрастным мужем
10:17
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
10:14
"Не может быть переведена из реанимации": обнародованы подробности состояния тяжелобольной Фрейндлих
10:04
В Хабаровском крае тигр загрыз охотника
09:55
Лукашенко о Тихановской: Не способна сформулировать даже элементарную мысль
09:54
"Попала в жуткое месиво": травмированная Тодоренко подвергла себя смертельной опасности
09:38
Молодящаяся Пугачева сверкнула формами в прозрачной юбке
09:23
В России ожидается резкий рост цен на бензин
09:16
Миллион в год: дочку покойной Началовой устроили в элитную дорогущую школу
08:46
Дочь взорвалась из-за наглых требований показать фото онкобольной Заворотнюк
08:41
"Помешанный и опасный": Пелоси жаждет уголовного наказания для Трампа
08:38
Алжир первым в Африке зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник V"
08:29
Ягудин заговорил о ревности после слухов о бурном романе с Карпович
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 января 2021 года
04:02
"Это уже слишком шикарно": Пелагея кардинально преобразилась после развода
02:01
"Ничего сексуального": публика раскритиковала обнаженную Хилькевич
23:59
"У кого больше?": Гагарина померилась достоинством с молодым красавцем
22:00
Аналитик Можейко: "Реформатор" Лукашенко вновь пытается обвести Кремль вокруг пальца
20:04
Бесстыжая Бузова вывалила грудь на фото
18:09
Дочь Валерии не может справиться с расстройством психики
17:22
"Она беременна!": названа причина неожиданной свадьбы Бузовой
17:12
Виктория Боня рассказала о своей убогой жизни в коммуналке
16:31
"Ты божественен!": известный певец "облизал" оголившегося Лазарева
16:29
Пышка из "Дома-2" бьет тревогу из-за тяжелой болезни сына
16:14
Победительница шоу "Голос" рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
15:47
Басилашвили вышел на связь после выписки из больницы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак и новый президент США Джо Байден появились на совместном фото
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Киркорову могут запретить выезжать из России
Женщины носят Цискаридзе на руках после мерзкого гей-скандала
"Она беременна!": названа причина неожиданной свадьбы Бузовой
"Психозы и отклонения": Появились данные о сумасшествии Никиты Джигурды
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев. Фото: instagram.com/lazarevsergey Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
Фото: instagram.com/tarasov23 Фото: instagram.com/timatiofficial Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial
Пандемия коронавируса перевернула жизнь всей планеты с ног на голову, многие потеряли работу, здоровье, близких... Целые индустрии оказались на грани – особенно досталось развлекательному сегменту. Многие российские звезды жаловались на отсутствие концертов, а соответственно и заработков.
прочитано 344 раза

Впрочем, это не помешало селебрити провести новогодние каникулы в роскошных апартаментах у океана. Из-за коронавируса направлений для отдыха было немного. В основном выбор артистов пал на теплые страны.

Некоторые решили совместить работу и отдых и отправились петь на корпоративах в Дубай. Другие же предпочли полностью посвятить себя семье и развлечениям.

Сергей Лазарев. Фото: instagram.com/lazarevsergey.

Сергей Лазарев в недавнем интервью пожаловался, что ему пришлось перенести концертный тур аж на 2022 год, так как из-за пандемии он не сможет покрыть расходы на программу. По словам звезды, музыкальная индустрия терпит колоссальные убытки, и он не исключение.

Однако на Новогодние праздники Сергей Лазарев вместе с друзьями отправился на Бали. Несмотря на то, что остров закрыли для туристов, артист успел въехать в страну до объявления карантина. Музыкант баловал фанатов роскошными видами лазурного океана и тропиков.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко вместе с Владом Топаловым и сыном Мишей также отправилась на Бали. В новогодние праздники девушка наслаждалась теплым океаном, общением с семьей и сочными фруктами.

Стоит отметить, что 2020-й был для артистки поистине непростым. Весной телеведущая попала в скандал, неаккуратно высказавшись по поводу жертв домашнего насилия.

Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита Милявская накануне Нового года заявила, что планирует встретить праздник на сцене. Она отметила, что у ей предстоит сольный концерт в Дубае. Звезда призналась, что после выступления собирается провести каникулы в арабской стране.

Стоит отметить, что в праздники артистка отдыхала не одна. В Сети появились снимки, на которых певица обнималась с неизвестным мужчиной на пляже.

Фото: instagram.com/tarasov23

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко не стали изменять традиции и третий год подряд встречали Новый год на Мальдивах. Модель призналась, что острова для них – сакральное место, так как каждый приезд заканчивается новостью о грядущем пополнении в семействе.

Стоит отметить, что накануне праздников стало известно, что футболист лишился работы. Клуб "Рубин", в котором он играл последний год, отказался продлевать с ним контракт.

Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати и Джиган вместе с семьями провели каникулы в Дубае. Рэперы хвастались в соцсетях фотографиями в роскошных интерьерах и показывали подписчикам, как отдыхают у океана.

Кстати, в Дубай отправилась и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. По слухам, модель и музыкант снова вместе. Многие уверены, что заявление о расставании, сделанное осенью, – грамотный пиар-ход.

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Дима Билан выбрал для отдыха Мальдивы. Музыкант поделился с подписчиками несколькими кадрами с шикарными видами на лазурный океан. Каникулы артист провел в собственных апартаментах с бассейном.

"Мой личный рекорд нахождения в воде в джакузи 8 часов , куда я заказывал всякие вкусности (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дима Билан.

Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Валерий Меладзе, больше всех возмущавшийся тем, что в России запрещены концерты и массовые мероприятия, в Новый год решил подзаработать в Дубае. В праздники артист отправился в Дубай, где выступил перед публикой в Рождество.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 11 января 2021, 13:23

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог Ищенко: Лукашенко не знает, что делать с Белоруссией
Депутат Рады: Зеленский и его окружение привились российской вакциной от коронавируса
Байдена заподозрили в подготовке "мощного наступления" на Россию
Сын Трампа: Мир смеется над Америкой

Шоу-бизнес

Звезду фильмов "Большая перемена" и "Вечный зов" в необычном гробу похоронят возле Началовой
Жутко исхудавший Богомолов заставил Собчак кричать
Помощник обнародовал данные о самочувствии госпитализированной Ахеджаковой
Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Политика

Лукашенко о Тихановской: Не способна сформулировать даже элементарную мысль

Президент прошелся по оппозиционеру
Шоу-бизнес

"Ты божественен!": известный певец "облизал" оголившегося Лазарева

Топалов восхитился фигурой артиста
Шоу-бизнес

"Ничего сексуального": публика раскритиковала обнаженную Хилькевич

Поклонники унизили звезду в социальной сети
Шоу-бизнес

"Это уже слишком шикарно": Пелагея кардинально преобразилась после развода

Певица скинула лишние килограммы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+