Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Воскресенье
25 июля
Лента новостей
13:18
Беды не оставляют семью Алферовой: опасный недуг настиг 99-летнюю маму артистки
12:58
"Прошу, удушите это на корню": Лукашенко обратился к руководству МВД
12:55
"Уничтожение людей и свободы": Галкина осмеяли за призывы к отказу от прививок
12:42
"Сраки в следующем видео покажу": засветившую голые ягодицы Бузову подняли на смех
12:17
"Худющая! Уже перебор!": усохшая Гагарина шокировала россиян своим внешним видом
12:09
"Зая, ты кушал?": вскрылись истинные отношения Моисеева с известным певцом
11:37
"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой
11:30
Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери
11:25
Эксперт рассказал о законных способах увеличения пенсии
11:16
"До сих пор не восстановилось": инфицированная Заворотнюк поведала об ужасах болезни
10:48
"Внутренняя комната без окон": оскандалившемуся Зеленскому намекнули на международную изоляцию Украины
10:46
Трогательный поступок в поддержку тяжелобольной певицы МакSим довел народ до слез
08:37
Джоли избавилась от вставшего на сторону Питта судьи
06:49
"Хочешь, я тебе лично в ротик...?": забавы Киркорова и Собчак попали на видео
04:09
Бритни Спирс без белья вывалила наливную грудь на фоне скандала
02:14
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 25 июля
00:16
"Если жизнь не потаскала, скучно жить": Лазарева шокировала народ связью с Паниным
22:14
Карнавал влепила звонкую пощечину Криду
20:12
Табаков откровенно о матери своего "тайного" ребенка: Ситуация очень сложная для всех
18:36
"Протасевич – нарцисс": эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко
18:01
Озвучены спорные данные о смерти Фриске: слова отца певицы поставили под сомнение
17:46
Манукян вывез за периметр всех одиноких участниц шоу "Дом-2"
17:19
Фадеев рвет на себе рубаху из-за омерзительного гей-скандала
16:54
У самоуверенного Бурунова произошла стычка с родителями: Страшные вещи
16:33
Вот это поворот: Дочь от первого брака переехала жить к Тарасову
16:03
Бывшая жена показала лицо сына Пьехи после избиения
15:38
Лукашенко ответил Евросоюзу на санкции мигрантами
14:06
Депутат Рады Камельчук рассказал о способе спасти украинскую ГТС
13:50
Вывалившая обвисшую грудь Королева вызвала омерзение: Как у бабушки
13:49
Так делают взрослые мужики: Кудрявцева показала дочь за необычным занятием
13:36
Копия беременной Арзамасовой повергла народ в шок
13:19
Подальше друг от друга: Билан и Лазарев не могут спокойно работать вместе
13:05
Отощавший Шура сделал заявление после слухов о рецидиве рака
12:29
Перенесшего тяжелую операцию Антонова спасают малыши
12:27
Садальский поднял на смех заговорившую об оральном сексе Проклову: Нельзя молчать!
12:27
"Это элементы великой игры": экс-депутат Рады уверен, что Зеленскому все сойдет с рук
12:12
Жуткие кадры с почерневшим лицом Баскова поставили на уши россиян
11:12
Газманов неожиданно лег под нож: Опухоль на лице
10:53
Резко постаревшего Галкина упрекнули во лжи
08:34
"Это бандитское окружение!": умирающую певицу МакSим втянули в грязный скандал
06:23
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
04:28
К чему снятся грибы
02:06
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 24 июля
00:14
"Не далеко до глубокой депрессии": Даню Милохина срочно отправляют к психологу
00:10
"Какой-то транс": народ в шоке от честного вида неузнаваемой Лопыревой без ретуши и фильтров
21:51
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
21:33
В Москве мужчина получил огнестрельное ранение во время драки возле магазина
21:19
Политолог Сергиенко: Берлин заставит Зеленского мечтать о свержении
21:06
На востоке Москвы деревья упали на жилой дом
20:54
Меган Маркл и принцу Гарри грозят суды с влиятельным родственником: Нужно отдать детей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Самое тяжелое в моей жизни": оставшаяся без сына Максакова взвыла из-за несправедливости
Новые санкции и смещение Лукашенко: что делала Тихановская в США
Садальский поднял на смех заговорившую об оральном сексе Проклову: Нельзя молчать!
"Не далеко до глубокой депрессии": Даню Милохина срочно отправляют к психологу
"По-мужски задело": Автор хитов Бузовой разоблачил поющую телеведущую
Прогулы и жестокое обращение с животными: Запашные влипли в серьезный скандал
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой

"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой

Максим Галкин предстал перед народом с отросшими волосами. Певица Слава высоко оценила новый имидж юмориста.
прочитано 876 раз

Недавно Галкин выложил в "Инстаграм" видео, где показал подписчикам уродившиеся в этом году фрукты. Артист утверждает, что груши и яблоки сажал сам несколько лет назад. Но подписчики почему-то поставили его слова под сомнение.

ПО ТЕМЕ

"Согнутая и морщинистая": появление взлохмаченной Пугачевой поразило россиян

Резко изменившаяся 72-летняя Пугачева ошарашила Шаца: В шоке от последних фото

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Видео из замка заинтересовало фанатов. Все стали активно обсуждать урожай и ландшафтный дизайн вокруг поместья Пугачевых-Галкиных. Но вот некоторые оценили совсем не убранство сада и выросшие в нем фрукты.

Пока подписчики делились успехами на своих огородах во всех уголках страны, певица Слава не смогла пройти мимо нового имиджа артиста. Она не устояла перед обаятельным супругом Аллы Пугачевой: "Секси Макс! Волосы! Здорово у вас! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Подписчики с ее мнением охотно согласились, а сам Галкин ограничился коротким "спасибо".

Ранее муж Пугачевой шокировал публику фото в позе ниндзя и своей прекрасной физической формой. Телеведущий выложил снимок с прогулки на яхте: "Всем дарю заряд энергии на неделю". Поклонники буквально засыпали артиста комментариями. Некоторые интересовались, как получилось сделать такое фото, другие восхищались формой юмориста и спрашивали, как достичь такой же.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Галкин открыл страшную тайну тяжелейшей работы над фотографией: "Прыгал, пока не получилось, минут десять". Где именно отдыхали звезды, артист умолчал. Однако внимательные фанаты вычислили Каймановы острова по флагу, который случайно мелькнул в Stories.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
25 июля 2021, 11:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Гость799450
Пожаловаться Ответить
Да тут все жалуются что постоянно пишут и говорят про эту Пухгачиху,и я с ними согласен!Может хватит уже пиарить эту Белладонну,и без неё тошно!
А вот то что эта Слава наверное втюрилась в Максика,вот это немножечко-интересно,<цензура> что же будет делать баба Алла без своего любимчика Максика?!!)))
К Киркорову опять вернётся аххахаахааха?!!))))))
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тяжелобольная экс-супруга Аршавина рискнула жизнью маленькой дочери

Девочка совершила опасный трюк
Шоу-бизнес

Трогательный поступок в поддержку тяжелобольной певицы МакSим довел народ до слез

За артистку переживают
Шоу-бизнес

"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой

Артистка выразила восторг
Шоу-бизнес

"Зая, ты кушал?": вскрылись истинные отношения Моисеева с известным певцом

Николай Трубач рассказал подробности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+