"Секси": замужняя певица Слава не устояла перед супругом Пугачевой

Максим Галкин предстал перед народом с отросшими волосами. Певица Слава высоко оценила новый имидж юмориста.



Недавно Галкин выложил в "Инстаграм" видео, где показал подписчикам уродившиеся в этом году фрукты. Артист утверждает, что груши и яблоки сажал сам несколько лет назад. Но подписчики почему-то поставили его слова под сомнение.

Видео из замка заинтересовало фанатов. Все стали активно обсуждать урожай и ландшафтный дизайн вокруг поместья Пугачевых-Галкиных. Но вот некоторые оценили совсем не убранство сада и выросшие в нем фрукты.

Пока подписчики делились успехами на своих огородах во всех уголках страны, певица Слава не смогла пройти мимо нового имиджа артиста. Она не устояла перед обаятельным супругом Аллы Пугачевой: "Секси Макс! Волосы! Здорово у вас! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Подписчики с ее мнением охотно согласились, а сам Галкин ограничился коротким "спасибо".

Ранее муж Пугачевой шокировал публику фото в позе ниндзя и своей прекрасной физической формой. Телеведущий выложил снимок с прогулки на яхте: "Всем дарю заряд энергии на неделю". Поклонники буквально засыпали артиста комментариями. Некоторые интересовались, как получилось сделать такое фото, другие восхищались формой юмориста и спрашивали, как достичь такой же.

Галкин открыл страшную тайну тяжелейшей работы над фотографией: "Прыгал, пока не получилось, минут десять". Где именно отдыхали звезды, артист умолчал. Однако внимательные фанаты вычислили Каймановы острова по флагу, который случайно мелькнул в Stories.