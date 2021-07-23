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Шоу-бизнес
"Согнутая и морщинистая": появление взлохмаченной Пугачевой поразило россиян

"Согнутая и морщинистая": появление взлохмаченной Пугачевой поразило россиян

Алла Пугачева редко выходит в свет и публикует снимки. Каждое появление артистки производит фурор в Сети.
прочитано 1000 раз

На этот раз Примадонна отечественной эстрады приехала в гости к Алине Редель. Ее сын отметил день рождения. Известно, что Алла Борисовна не посещает светские мероприятия и проводит время только с близкими людьми. Ранее ее видели на юбилее супруга, Максима Галкина. Знаменитость много пела, чем крайне удивила поклонников, так как выступать она отказывается даже на больших мероприятиях своих друзей.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

На этот раз Алла Пугачева вместе с мужем и старшей дочерью отправилась к своей давней подруге Алине Редель. На празднике ее сына Алла Борисовна решила сесть за рояль и сыграть для гостей. Однако инструмент оказался расстроенным, а потому музыка вышла достаточно необычной.

Видео выступления Примадонны появилось в "Инстаграме" Кристины Орбакайте. За кадром они с Максимом Галкиным обсуждают, что мелодия слегка напоминает те, которые звучали в немом кино. Однако внимание поклонников больше привлек внешний вид исполнительницы. Многим показалось, что она стала выглядеть хуже.

"Спина согнутая, руки худые морщинистые. Старость свое возьмет", "Ой, как-то лохмато выглядит, что с прической", "Хоть бы изредка расчесывалась, неприятно смотреть", "Был талант, а сейчас отдохни уже", "То ли пианино расстроено, то ли Алла потеряла талант", "Ужас", "Что-то было лучше", – волновались пользователи.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 08:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость811295
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По моему, это не рояль расстроен, а Аллочка уже в ноты не попадает. Петь не может, сыграть хотела, но не получилось. Все внимания обращают на прическу, по мне то, бывает и хуже, а вот медицинский халат прям бросается в глаза, платьице бы одела. Но талант был! Этого не отнять!
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