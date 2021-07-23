"Согнутая и морщинистая": появление взлохмаченной Пугачевой поразило россиян

Алла Пугачева редко выходит в свет и публикует снимки. Каждое появление артистки производит фурор в Сети.

На этот раз Примадонна отечественной эстрады приехала в гости к Алине Редель. Ее сын отметил день рождения. Известно, что Алла Борисовна не посещает светские мероприятия и проводит время только с близкими людьми. Ранее ее видели на юбилее супруга, Максима Галкина. Знаменитость много пела, чем крайне удивила поклонников, так как выступать она отказывается даже на больших мероприятиях своих друзей.

На этот раз Алла Пугачева вместе с мужем и старшей дочерью отправилась к своей давней подруге Алине Редель. На празднике ее сына Алла Борисовна решила сесть за рояль и сыграть для гостей. Однако инструмент оказался расстроенным, а потому музыка вышла достаточно необычной.

Видео выступления Примадонны появилось в "Инстаграме" Кристины Орбакайте. За кадром они с Максимом Галкиным обсуждают, что мелодия слегка напоминает те, которые звучали в немом кино. Однако внимание поклонников больше привлек внешний вид исполнительницы. Многим показалось, что она стала выглядеть хуже.

"Спина согнутая, руки худые морщинистые. Старость свое возьмет", "Ой, как-то лохмато выглядит, что с прической", "Хоть бы изредка расчесывалась, неприятно смотреть", "Был талант, а сейчас отдохни уже", "То ли пианино расстроено, то ли Алла потеряла талант", "Ужас", "Что-то было лучше", – волновались пользователи.

