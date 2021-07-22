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Шоу-бизнес
Резко изменившаяся 72-летняя Пугачева ошарашила Шаца: В шоке от последних фото

Резко изменившаяся 72-летняя Пугачева ошарашила Шаца: В шоке от последних фото

Михаил Шац недавно серьезно увлекся стендапом. Он отметил, что возраст конкурентов его вовсе не смущает.
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Артист активно пробует себя в новом направлении, но нередко подвергается критике. Все дело в том, что многие считают стендап уделом молодых, а 56-летний шоумен не совсем вписывается в эти рамки. Однако, по его словам, его самого это нисколько не беспокоит. Весь секрет заключается в том, что он не комплексует из-за своего возраста.

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Михаил Шац считает, что старение – процесс естественный. Он полон сил, планирует развиваться в новом жанре, а также запускать сразу несколько собственных проектов на "Ютубе". Ведущий вспомнил, что в его жизни многое изменилось после 50-и, чему он крайне рад. Внешний же вид его не волнует совсем. "Даже если бы производил впечатление 56-летнего? Что делать", – посмеялся он.

Однако шоумен подчеркнул, что некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса являются яркими примерами того, как можно и нужно выглядеть в зрелом возрасте. Он рассказал, что абсолютно очарован моложавостью Аллы Пугачевой, которой в этом году исполнилось уже 72 года.

"В шоке от последних фото", – восхищенно подчеркнул он. По словам Михаила Шаца, молодое окружение просто не дает ему потерять форму. Он рассказал, что все его коллеги достаточно юные, но на его шоу приходят как совсем молодые люди, так и взрослые. "Здорово почувствовать молодой пофигизм", – признался он.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 08:53 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость806850
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Вот жополиз! Капец , как он " очарован её моложавостью".Ну хватит уже! Она просто старуха, на которой Галкин зарабатывает деньги., выставляя немощный манекен.
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